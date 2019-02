Quito: Madre denuncia que autoridades de escuela no atendieron caso de abuso sexual

Un caso de abuso sexual en una escuela de Quito se suscitó hace tres años. Una niña de siete años le confesó a su madre, que el chofer del bus de la menor, que le hacía el recorrido en la escuela donde estudiaba le tocó sus partes íntimas. En una entrevista para Teleamazonas, "María" (nombre protegido) quiere evidenciar las indolencias de las autoridades en los planteles educativos.

"Mi hija me dijo, que el señor (se refería al chofer) me toca mis partes íntimas, yo le pregunté a quien se refería y me dijo el chofer del recorrido de la escuela", así señaló María en una entrevista para el canal Teleamazonas.