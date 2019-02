Tres mujeres acusan a Oscar Arias expresidente de Costa Rica de abuso sexual

Dos mujeres más acusaron al ex Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, de supuesta conducta sexual inapropiada tras una demanda por presunta violación interpuesta esta semana por otra mujer en la nación centroamericana. Entre las víctimas están periodistas y activistas que se reunieron con el político por motivos laborales.

AP

En la denuncia penal presentada el lunes enCosta Rica se acusa a Arias de tocar los pechos de una mujer, besarla y penetrarla con los dedos en diciembre de 2014 en su casa de la capital, San José. Ella, una activista por el desarme nuclear cuyo nombre no fue revelado, había acudido allí para una reunión relacionada con su causa.

The New York Times reportó que una cuarta mujer, una editora literaria de 53 años, alegó que Arias le puso la mano en la pierna de forma inesperada durante una reunión en 2012. La AP no pudo confirmar ese reporte de inmediato.

En otra entrevista, Emma Daly, directora de comunicación de Human Rights Watch, contó que Arias la manoseó en el vestíbulo de un hotel en Nicaragua en 1990 cuando trabajaba como reportera en Costa Rica.

Eleonora Antillón, una conocida periodista y conductora de televisión costarricense, dijo a The Associated Press el miércoles que Ariasla agredió a mediados de la década de 1980, cuando ella trabajaba para su incipiente candidatura presidencial.

Ante la última acusación

En un breve comunicado el martes, Arias negó la acusación. El ex Presidente alegó que nunca violó la voluntad de ninguna mujer y que a lo largo de su carrera ha luchado por la igualdad de género. Arias manifestó además que no realizará más comentarios porque el caso estaba abierto.

‘Yo También’, es el nombre de un movimiento iniciado de forma viral como hastgag en las redes sociales, en octubre del 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones contra el productor de cine Harlevey Weinstein. El movimiento han hecho visibles varios caso de abusos sexuales donde esta involucrados personalidades de la opinión pública.

AP

