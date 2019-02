Revelan video de Michael Jackson sobre acusaciones de abuso infantil

Un video inédito de Michaelackson ofreciendo declaraciones sobre las acusaciones de abuso infantil en su contra, tiene a sus fans devastados.

El material audiovisual fue difundido por el tabloide Daily Mail. En el clip -de 1996- Jackson responde a preguntas sobre acusaciones de abuso sexual.

Video Inédito de Michael Jackson / Captura de pantalla

El interrogatorio a Michael se realizó en Nueva York. En la cita se le preguntó sobre los supuestos abusos a Macaulay Culkin, Jordan Chandler y Brett Barners

El video de Michael Jackson que tiene a sus fanáticos devastados https://t.co/6RDgUhcOsQ pic.twitter.com/J9rdb1QBDX — Tincho Martinez (@TinchoM76361026) February 7, 2019

En las imágenes se le ve al 'Rey del Pop' riéndose, bostezando, y evade con gestos las denuncias en su contra. Sin embargo, no le responde a los funcionarios cuando le preguntan sobre las supuestas conductas sexuales inapropiadas con menores de edad.

"Jesús siempre se rodeó de niños, así fue como me criaron, para ser así e imitarlo". Esto lo dijo Jackson cuando decidió hablar y aclarar que no es homosexual.

"Soy un afroamericano, estoy orgullo de eso, me honra. El rumor del aclarado de piel es un rumor. No me blanqueo la piel. No soy gay", dijo.

Además, el artista dijo que no podía revelar nada de lo sucedido en su mansión de Neverland, en California. En su relató insistió que si lo hicieran, tanto él como ellos irían a la cárcel de por vida, según Infobae.

Michael siempre negó cualquier acusación de abuso a menores. Él 25 de junio de 2009, a los 50 años, después de recibir una dosis letal de propofol.

