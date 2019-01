Macaulay Culkin habla de su relación con Michael Jackson

En una entrevista de un podcast de Michael Rosenbaum, Macaulay Culkin recordó cómo Jackson y él se habían hecho amigos a principios de la década de 1990, poco después de que ‘Mi pobre Angelito' lo convirtiera en una gran estrella a la tierna edad de 10 años.

"Él se acercó a mí porque muchas cosas me estaban pasando a lo grande y rápido. Y creo que … sí, creo que se identificó con eso (…)Vaya, al final del día, es casi fácil intentar decir que fue 'raro' o lo que sea, pero no lo fue, porque tenía sentido. Era legítimo … Al final del día éramos amigos, así de sencillo. Es una de mis amistades que la gente cuestiona sólo por el hecho de que era la persona más famosa del mundo”. Así manifestó Culkin cuando el entrevistador le preguntó sobre Michael Jackson.

En ocaciones pasadas, el actor había aceptado que en varias ocasiones, entre los 10 y 14 años, compartió la misma cama con Jackson. Sin embargo, en 2005, durante el juicio que el cantante enfrentó por abuso de menores, Culkin negó con vehemencia que el cantante lo hubiera acosado.

Rosenbaum, preguntó a Culkin sobre la diferencia de edad que tenia él con Michael cuando eran amigos, a lo que el respondió:

"Realmente no me importaba nada sobre la gente famosa. No me impresionaron mucho. Entonces, cuando lo conocí, solo dije 'Ok, genial. Tú solo eres ese tipo que canta canciones. Genial. Yo canto canciones en la escuela. Genial", relató. "Creo que esa es una de las razones por las que nos llevamos bien, todos quedaban totalmente impresionados ante él. Entonces, el hecho de que [yo] fuera alguien que simplemente lo estaba tratando como a una persona normal .. Pues sí, era así de simple". Culkin sobre Jackson