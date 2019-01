Caso Ale: "Los violadores de mi hermana están campantes"

Hace un poco más de dos años, una joven de 16 años denunció que fue violada por el hermano de su mejor amigo y otro chico. En la actualidad, los hombres están en libertad. A este hecho lo vamos a llamar el 'caso Ale' (nombre protegido).

En ese entonces, Ale no imaginó que su mejor amigo del colegio la llevaría a su casa con la premisa de "ver películas" y el desenlace fuera trágico. "Ale solo recuerda que su amigo la dejó sola en la vivienda -con el hermano mayor y otro chico- porque iba supuestamente a buscar a su novia", relató a METRO ECUADOR un familiar de la víctima.

"Mi hermana solo recuerda que su mejor amigo la llevó caminando hasta nuestra casa. Al recobrar la conciencia ingresó al baño, gritó porque se dio cuenta que su ropa estaba desgarrada y sangraba por sus partes íntimas (…) Ella se desesperó porque no sabía que le pasó", contó.

Cuando los familiares de Ale se le acercaron para ver qué sucedía, ella dijo "¡No se qué me hicieron!". De inmediato acudieron a la Fiscalía General del Estado y en esa instancia atendieron la denuncia, hicieron exámenes médicos, psicológicos y de ADN.

"Luego, funcionarios de la entidad trasladaron a Ale y a su mamá en una patrulla a la vivienda de su amigo (donde habría ocurrido la violación). En el sitio estaba el chico y sus familiares, quienes aseguraron que encontraron a mi hermana borracha en la calle y que de favor la llevaron a la casa". La hermana de la víctima agregó que los familiares del chico lo defendieron y desmintieron la versión de la joven.

Ale sufrió bullying

En el momento en que ocurrió la violación, faltaban dos meses para que Ale se graduara del colegio, pero fueron los peores días de clases para ella. "El colegio nunca ayudó", dijo.

"Ale no quería ir a la escuela y solo enviaba los deberes. Cuando decidió regresar, algo pasó porque, sus compañeros le hicieron bullying. Lo peor es que ella estaba en el mismo salón de clases que este chico", agregó.

El familiar de Ale también dijo que producto de esa situación, la joven sufrió depresión y hasta tuvo un bajo rendimiento académico. Sin embargo, eso no fue impedimento para que se graduara. "Yo enfrenté al chico el último día de clases pero él solo se reía en mi cara", dijo.

Los agresores de Ale están libres

Según el familiar de la víctima, los resultados de las pruebas de ADN correspondían con el hermano del amigo de Ale."Efectivamente quien cometió la violación fue el hermano del chico y su amigo".

"Cuando se conocieron los resultados, él declaró la verdad. Dijo que no tuvo nada que ver en la violación y que ese día solo fue a buscar a su novia sin saber que le harían a su amiga", aseveró.

La hermana de Ale lamentó que, aún con el resultado de los exámenes, no supieron nada de los tres jóvenes y menos fueron capturados por la Policía. "Ya se habían fugado", aseguró.

"Cuando ya se supo toda la verdad de la violación de mi hermana, los padres de estos chicos fueron hasta nuestra casa a ofrecernos dinero a cambio de que abandonemos el caso. ¡No recibimos el dinero ni dejamos el caso!", enfatizó.

El caso de Ale está en la Defensoría Pública, ya que la joven y sus familiares no cuentan con recursos económicos para costear abogados. "La persona que llevaba el caso en la institución nunca nos notificó de las audiencias, ni las comparecencia; tal vez por omisión. Nos enterábamos del trámite solo cuando íbamos a la Fiscalía a verificar el estatus de la denuncia".

La hermana de Ale señaló que el caso de la víctima "quedó en el aire" porque las autoridades no le informaban sobre las diligencias del mismo. "Solo nos dijeron que estos chicos tenían orden de captura pero no les pudieron detener. Han pasado más de dos años y medio y siguen libres", dijo indignada.

Quien sí tiene orden de prisión es el exnovio de Ale. Después de que ocurrió la violación, él golpeó al amigo de la víctima. "El exnovio de mi hermana, por la impotencia de que este tipo fue cómplice de la violación, le propinó una paliza", lamentó.

"El exnovio de mi hermana sí va a ir preso pero los violadores de mi hermana están campantes. No sabemos dónde están, porque la madre de uno de ellos es colombiana y puede que no esté en Ecuador", señaló.

La hermana de Ale reiteró que los chicos tienen orden de captura pero, según ella, se fugaron. "Las autoridades no les detuvieron".

Ale trata de retomar su vida

En la actualidad, Ale tiene 20 años y sigue luchando con la depresión con ayuda de un psicólogo. Ella estudia una carrera universitaria y solo quiere que se haga justicia.

Ale recibe el apoyo de su familia para que pueda luchar con lo sucedido y salir adelante con su vida. "El Estado nos desprotegió por completo", finalizó.

El caso de Ale está abierto hasta que a sus violadores les capturen. Hasta el momento no se ha cerrado porque no ha habido una audiencia, de acuerdo con la hermana de la víctima. "Si ya pasan tres años el caso puede quedar ahí y como que no pasó nada", dijo.

