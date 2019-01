Rafael Correa: "Llegó el momento de defender la Patria en las calles"

"Ecuatorianos: Llegó el momento de defender la Patria en las calles", así empezó su mensaje en Twitter el expresidente Rafael Correa. La publicación la realizó este martes 22 de enero.

Su mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, hace referencia a las declaraciones del consejero de Gobierno, Santiago Cuesta. El funcionario informó que se crearán dos nuevas empresas públicas. A estas entidades se pasarán los activos de CNT y de las empresas eléctricas. Esto para concesionar, entre 20 a 25 años mediante licitaciones, sus administraciones.

"Quieren llevarse la empresa pública más rentable, para que nos paguen 25% de utilidades, en lugar de tener el 100%. Esto lo dirige Santiago Cuesta, entontecido, más aún por el dinero”, así continuó su mensaje Rafael Correa.

Ecuatorianos:

Llegó el momento de defender la Patria en las calles. Quieren llevarse la empresa pública más rentable, para que nos paguen 25% de utilidades, en lugar de tener el 100%.

Esto lo dirige Santiago Cuesta, entontecido, más aún por el dinero#ElPeorGobiernoDeLaHistoria https://t.co/ReC8BInLIr — Rafael Correa (@MashiRafael) January 22, 2019

Además, Santiago Cuesta señaló en reunión con autoridades de las empresas, que el 100% del patrimonio seguirá siendo del Estado y que la administración de las entidades públicas "no es privatización”. Así también, señaló que el problema de las instituciones es que no permitan obtener el margen de utilidades que generan al país. Esto debido a que no tienen balances económicos para visualizar el real estado de las empresas públicas.

Ante esto, el Expresidente también reaccionó y publicó otro mensaje señalando que:

Ahora nos quieren hacer creer que las privatizaciones dejan “ganancias”. Dejan liquidez al gobierno que privatiza, y sin recursos al futuro. Además, pone en riesgo la dolarización, porque salen divisas por utilidades. Eso es lo que pasó con la convertibilidad argentina".

