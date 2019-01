Nacho envía mensaje a Ecuador tras asesinato de Diana

View this post on Instagram

Cuánto lo siento, Ecuador, cuánto lo siento. Ver ese video en donde una basura de ser humano asesina vilmente a una mujer embarazada generó en mí, así como en miles de personas, repulsión, asco, rabia, llanto, odio, tristeza y podría extenderme en la lista de sentimientos poco deseables que sigo experimentando pero voy a concluir con uno muy difícil de asimilar: PENA; pena de pensar en quienes hoy sufren la partida no de uno sino de dos seres amados por culpa de una escoria de la sociedad, pena de ver cómo en el mundo se ha regado un virus de violencia y odio y se ha perdido el temor a Dios, pena de tener que caminar por Guayaquil enterado de lo sucedido y saber que el animal que cometió el atroz delito fue alguien nacido en Venezuela, pena de no querer mirar a nadie a los ojos estando en Ecuador por saberme un venezolano más, pena de ver a mis compatriotas indignados insultando por redes a ecuatorianos juzgando sus reacciones que no son más que impulsos y consecuencias de aquel hecho barbárico. Pido perdón un millón de veces por lo sucedido, ojalá pudiéramos devolver el tiempo y cambiarlo. Perdón, Ecuador, perdón desde el alma, perdón, pero por favor entiendan que la maldad no es cuestión de nacionalidad, que los buenos venezolanos no tienen la culpa del proceder de esos que tienen al demonio en su corazón. Les pido respeto, empatía y tolerancia a tanta gente buena y trabajadora de mi país que salió buscando un mejor futuro, solidaridad y nuevas oportunidades. Con muchísimo respeto al señor presidente del Ecuador le pido que a la hora de comunicar lo que entiendo que también le hace sentir dolor y frustración trate de no seguirle echando leña al fuego de la xenofobia. Los venezolanos no somos culpables de ese asesinato; es una sola persona (si es que se le puede llamar así), se sabe quién es y se encuentra en manos de la justicia. No se convierta en un TRUMP más. Entiendo lo que intentó trasmitir en su comunicado para estar del lado de su pueblo pero por favor no se ponga en contra del nuestro. Ojalá Dios nos ayude a conseguir la PAZ que tanto necesitamos y pronto se termine esta mala racha que tenemos años tratando de superar. Dios nos guíe a todos.