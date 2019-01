Hijos del Chapo Guzman son buscados por el gobierno estadounidense

Según los escritos que han investigado la vida del narcotraficante Chapo Guzman, aseguran que al menos tiene 10 hijos de tres matrimonios distintos y a la vez de romances poco conocidos, con los que sumarían 17 hijos. Sin embargo, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio son los más conocidos de sus ‘retoños’, los cuales son buscados por el gobierno de Estados Unidos que los liga con los negocios de su padre en el Cártel de Sinaloa.

Cuando el ‘Chapo’ fue extraditado a Estados Unidos, el 19 de enero de 2017, quedo en duda cual de sus hijos asumiría el control del cartel de Sinaloa. Versiones señalan que reconocen a Ismael "El Mayo" Zambada como nuevo líder, lo que los ha llevado a enfrentarse con su tío Aureliano Guzmán "El Guano”.

Los hijos del chapo buscados por Estado Unidos

" Alfredillo "

Jesús Alfredo alias "Alfredillo" en septiembre del 2018 fue incluido por la DEA en la lista de los 10 narcotraficantes más buscados. Se le acusa por delitos de conspiración por posesión e intento de distribuir sustancias controladas.

Iván Archivaldo "El Chapito"

De los tres es el único que estuvo en prisión. En febrero de 2005 fue detenido en Jalisco, en compañía de otros dos jóvenes en un auto BMW donde se encontraron envoltorios con cocaína y una arma de fuego calibre 45. En esa ocasión, fue llevado a una cárcel de máxima seguridad, sin embargo fue dejado en libertad tres años después que Procuraduría General de la República (PGR) no aportara las pruebas suficientes para demostrar que "El Chapito" había usado un 'presta nombres' para la compra de un auto con un valor superior a los 500.000 pesos (USD 25.441).

Ovidio

Es el más joven y más discreto de los tres. Lo que se sabe es que es hijo de su segundo matrimonio y que es acusado por el Departamento del Tesoro de ser parte importante en la estructura financiera del cartel.

La hija del 'Chapo' en su juicio

Hijos del Chapo Guzman son buscados por el gobierno estado unidense, pero su hija Rosa Isela Guzmán Ortiz, no tiene ninguna acusación directa de los organismos de control norteamericanos. Ella padece cáncer y por las complicaciones de la enfermedad no podrá acompañar a su padre este 3 de enero cuando se reinicie el juicio en su contra en New York.

