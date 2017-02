Así votaron los candidatos presidenciales en Ecuador

En diferentes horarios, tanto en Guayaquil como en Quito, los candidatos presidenciales acudieron hoy, 19 de febrero de 2017, a las urnas acompañados de sus familiares, amigos y simpatizantes.



Entre risas y expresiones de motivación sufragaron, dialogaron con la prensa y estrecharon manos con la ciudadanía.



La candidata Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano, llegó cerca de las 10:00 de a la Unidad Educativa Juan Montalvo en Guayaquil, ubicada en el Km 1,5 de la vía a la Costa.



Ese día, dijo, es la oportunidad para un nuevo Ecuador.

En breves declaraciones a la prensa, manifestó estar muy contenta, además, recordó a la ciudadanía el uso del bolígrafo azul.

“Recuerden rayar con pluma azul”, decía entre risas mientras esperaba su turno.



Ya con las papeletas en mano mostró la de candidatos presidenciales y dijo:

Vestida de rojo, muy amable y risueña, Viteri se mostró serena y expresó estar confiada y tranquila.



“Es la oportunidad de hacer las cosas bien”, manifestó mientras sus simpatizantes muy calmados esperaban afuera del aula estudiantil.



En Quito, el candidato a la presidencia por el movimiento Alianza PAIS, Lenín Moreno, sufragó cerca de las 10:40 en la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE).



Moreno fue recibido por cientas de personas que se acercaron hasta el recinto electoral para manifestar su respaldo.

Y el presidenciable por el movimiento CREO, Guillermo Lasso, ejerció a las 13:00 su derecho al voto en la Unidad Educativa “Batalla de Tarqui”, ubicada en Guayaquil.

Acompañado por su familia y su compañero de fórmula Andrés Páez, Lasso fue recibido por una multitud de simpatizantes. Se acercó hasta la urna que le fue designada y a puerta cerrada, por decisión de personal militar, sufragó.

Sin embargo, algunos de los ciudadanos que les tocó presentarse en la misma junta a la que estaba designado Lasso se disgustaron porque se cerró la puerta del aula.

De igual manera, una joven mujer se dirigió hacia la prensa expresando molestia porque se había impedido el paso a la Junta Receptora del Voto.

“Las entrevistas a otro lado, necesitamos votar”, exclamó.



El candidato Dalo Bucaram Pulley también ejerció su derecho al voto en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Guayaquil.



Ahí, acompañado por su esposa Gabriela Pazmiño, el presidenciable sufragó y posteriormente envió un mensaje a los ecuatorianos.

“Tengo juventud y capacidad porque me he preparado”, dijo Bucaram al referirse que él votaba con mucha fe porque no defraudará a su pueblo.