Dalo Bucaram sufragó junto a su esposa

Pasadas las 10h30, el aspirante a la presidencia por el partido Fuerza Ecuador (FE), Dalo Bucaram Pulley,, ejerció su derecho al voto en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, en la parroquia Rocafuerte, en Guayaquil.

Acompañado por su esposa, Gabriela Pazmiño, el presidenciable sufragó y posteriormente envió un mensaje a los ecuatorianos.

“Tengo juventud y capacidad porque me he preparado”, dijo Bucaram al referirse que él votaba con mucha fe porque no defraudará a su pueblo.

“Ecuador debe votar sin odios, tenemos fe y certeza de que si se respeta decisión del pueblo habrá sorpresa”, expresó Dalo.

Bucaram dijo que en horas de la tarde pasará con su familia, allegados y candidatos a la Asamblea, junto a quienes esperará los resultados finales de los comicios 2017.

Por su parte, Ramiro Aguilar, compañero de fórmula de Bucaram, sufragó en Quito.