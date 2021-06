Los matrimonios infelices pueden ser fatales: los hombres corren mayor riesgo de sufrir derrames cerebrales

Los hombres que son infelices en sus matrimonios corren un mayor riesgo de muerte, especialmente por derrames cerebrales, concluyeron estudiosos de la Universidad de Tel Aviv.

«Lo que encontramos, que es sorprendente, es que la insatisfacción entre los hombres con su matrimonio es un factor de riesgo de muerte, de una magnitud similar a la del tabaquismo, o que los hombres no hagan ejercicio», dijo el Dr. Shahar Lev-Ari, el investigador de salud pública que hizo el estudio, le dijo a The Times of Israel.

Su equipo insiste en que la investigación muestra que las autoridades sanitarias deberían comenzar a promover la terapia matrimonial, para que las personas se enfermen con menor frecuencia y vivan más tiempo.

«Los programas de educación matrimonial para parejas deben implementarse como parte de las estrategias de promoción de la salud para la población en general», escribieron en un artículo académico revisado por pares recientemente publicado.

¿Qué revela el estudio?

Los investigadores revivieron décadas de datos de salud de 10,000 hombres israelíes, de un estudio de la Universidad de Tel Aviv que comenzó en 1965. Cuando comenzó, se pidió a los participantes que clasificaran el éxito de su matrimonio en una escala de uno a cuatro.

“Al revisar estos datos, cuando somos más conscientes de los vínculos entre el bienestar psicológico y la salud física, encontramos que su satisfacción con el matrimonio al comienzo del estudio era en realidad un factor predictivo de muerte en general y de muerte por accidente cerebrovascular”, dijo Shahar Lev- Ari. Los hombres que no estaban satisfechos con su matrimonio tenían un 19 por ciento más de probabilidades, en promedio, de morir durante el estudio de 32 años que otros de su edad que estaban satisfechos. Los accidentes cerebrovasculares fatales fueron un 69% más comunes entre quienes sentían que habían tenido un matrimonio fracasado en comparación con quienes indicaron un matrimonio muy exitoso.

El artículo fue publicado en la revista Journal of Clinical Medicine.

