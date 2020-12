Qué ciclo debe cerrar Aries, Tauro, Géminis y Cáncer antes de acabar el año

La astróloga María José Bonilla compartió con Metro información sobre los ciclos que debe cerrar cada signo antes de acabar el año. Según la doctora, esta información se basa en el tarot egipcio y en un análisis astrológico y psicológico. Aquí te compartimos la información sobre Aries, Tauro, Cáncer y Géminis.

Aries

Es importante que cierre ciclos en los cuales está demostrando demasiado dentro de su círculo familiar. Ya que eso hace que siempre esté como en competencia o rivalidad con otros miembros de su familia.

También tiene que asumir sus logros porque en el fondo, a veces Aries tiende a encerrarse sobre todo en los momentos en los cuales ve que no le comprenden. Entonces se ponen muy necios. Esto se debe a que siempre trata de sobresalir sobre su círculo familiar.

Aries tiene que asumir que ha logrado muchas cosas dentro de su circulo familiar y dejar de querer demostrar y de querer competir dentro de su círculo familiar.

Tauro

El ciclo que debe cerrar tiene que ver mucho con las peleas y las manipulaciones que todavía no ha terminado de comprender. Porque en el fondo Tauro siempre busca manipular de una forma en donde no se expresa, y cree que hace mucho por los demás pero en el fondo a veces lo hace de una forma egoísta. El ciclo que debe cerrar es la parte donde siempre busca la manipulación pero en una forma de pelea.

Pues en el fondo tiene la posibilidad de ser autoridad en lo que se dedica y eso lo va a hacer si es que corta el hecho de querer que las cosas les resulten exactamente como quiere. Más bien tiene que demostrar y no tanto hablar, sino que debe mostrar las cosas con hechos.

Cáncer

Debe cerrar un ciclo donde se ha sentido con mucha paranoya. A veces siente que todo el mundo está en contra o que todo lo que ha hecho no sirve. Entonces, Cáncer tiene que entender que las cosas son con paciencia, crecen de a poco.

Le sale la carta de sol, que es la mejor carta del Tarot, entonces a veces, Cáncer tiene como un ego muy profundo que se lo va a satisfacer cuando asuma que también debe ponerse de acuerdo con las personas para que se cumplan los compromisos que le han hecho.

No solo debe esperar que por la buena voluntad las personas hagan las cosas, sino que tiene que llegar a acuerdos para que le cumplan los compromisos.

Géminis

Debe cerrar un ciclo en donde ha estado con depresión, donde han estado sin recibir nada de lo que han esperado este año, pero es importante que sepan que si la empiezan a pasar bien, van a tener de nuevo esa fuerza y van a dejar la angustia atrás. Entonces, es importante que haga una introspección concentrándose en eso que no obtuvieron, porque en el fondo eso hace que no vean y no dejen la oportunidad de que les llegue nuevas cosas.

Te puede interesar