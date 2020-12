Qué ciclo debe cerrar antes de acabar el año Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Para conocer qué ciclo debe cerrar Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis antes de acabar el año, la astróloga y psicóloga, María José Bonilla, compartió información con Metro sobre este tema. Según la doctora, para obtener estos conocimientos, se basó en el tarot egipcio y en un análisis astrológico y psicológico.

Sagitario

Debe cerrar el ciclo de los celos. Este signo ha tenido un año en el que le ha tocado trabajar más por las cosas que antes le resultaba tan fácil hacer. Entonces eso le ha dado inseguridad. Inclusive en su vida emocional, eso hace que tenga muchas peleas y celos con su propia pareja.

Es un ciclo en el cual tiene que dejar de pensar que todo el mundo le miente, que no le han cumplido, porque muchas veces los Sagitario no se dan cuenta que descuidan cosas y luego están reclamando a la gente por eso. Entonces echan la culpa de sus propias responsabilidades a otros, eso deben dejar de hacer. No tienen que dar la responsabilidad de los errores que ellos mismos han cometido a otras personas.

Capricornio

Capricornio - Pixabay

Necesita cerrar el ciclo del estrés, de locura. Porque Capricornio ha obtenido lo que se ha merecido este año. Puede sonar duro lo que digo, pero en el fondo, también eso hace que se ponga en movimiento. Por lo general este signo es muy cómodo y está esperando que se den las cosas, entonces el ciclo que debe cerrar tiene que ver exactamente con eso y para ello necesita el asesoramiento.

No tiene que estancarse, tiene que darse la oportunidad de seguir las recomendaciones de otras personas que ya han vivido eso y les pueden dar un buen consejo. Deben también dejar de ser testarudos, porque eso hace que se frustre.

Acuario

Tiene que cerrar el ciclo de la soledad, porque a pesar de que ha sido un año de cuarentena y no se ha podido socializar, Acuario ha disfrutado mucho de eso. Pero ya tiene que romper ese ciclo del auto aislamiento porque en el fondo si es que empieza a tener un poco más de vida social, le va a ir bien económicamente y ya no va a sentirse angustiado. Va a tener una tranquilidad inclusive en su parte financiera si es que rompe ese ciclo de la soledad y de no compartir con las ot5ras personas.

Piscis

Este signo es súper vengativo, entonces ellos andan siempre la forma de desquitarse, pero eso es algo que les consume más mentalmente porque tampoco es que lo hagan, sino que siempre están buscando formas. Como que el resentimiento no les hace compartir con otras personas o no les hace expresar lo que realmente quieren o sienten.

Piscis debe dejar de ahogarse en su propio resentimiento, debe romper ese ciclo y ser un poco más generoso. Pues a veces este signo o es a veces muy generoso o muy egoísta. Entonces tiene que equilibrar eso.

Te puede interesar