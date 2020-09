¿Cómo afecta el agua de lluvia a tu vehículo cuando hay inundaciones?

Las lluvias con tormentas eléctricas se convirtieron en un constante de las tarde en Quito. Hace un solazo en las mañana y horas más tarde el cielo se oscurece para iluminarse con los rayos que acompañan una fuerte lluvia veces con granizo. Precisamente este lunes, 28 de septiembre, varios sectores de la capital se han visto afectados por la lluvia. De hecho resultaron inundados por el aguacero. En las imágenes del ECU 911 y en los videos ciudadanos se ve como los autos intentan cruzar las vías inundadas.

¿Cómo afecta esto a los vehículos?

Wladimir García, Ingeniero Automotriz, nos explica cuáles son los efectos del exceso de agua y brinda algunas recomendaciones por si te quedas "atrapado" en estas circunstancias.

"Los vehículos están diseñados para circular con el agua hasta la mitad del neumático. Pasado este nivel, es decir, hasta cuando ya casi desaparece la llanta o el aro lo que sucede es que en la parte superior de la caja de cambios o de los diferenciales en el caso de las camionetas u otros vehículos se encuentran unos respiradores (como snorkel) que te permiten respirar aire. El problema ocurre cuando esto se sobrepasa, el líquido comenzará a ingresar mezclándose con el aceite y se generará oxidación. El mismo aceite deja de cumplir su función de lubricar. Lo que puede causar un desgaste prematuro, un recalentamiento de los elementos y posteriormente un daño completo", explica García.

Acumulación de agua en Quito / ECU 911

¿Qué sucede cuando se circula por los charcos rápidamente?

"Cuando nos encontramos en avenidas que tienen acumulación de agua lo mejor es bajar la velocidad para que puedas maniobrar. ¿Qué pasa cuando circulas rápido? Los vehículos tienen una capacidad de vadeo que es disipar el agua a los laterales. En este caso, comprimen la presión con los neumáticos y ese líquido entra a presión en los conectores que causan oxidación interna y encontraremos futuras fallas electrónicas o el auto se apagará en media vía. En ese caso se debe realizar una limpieza de todos los elementos".

¿Cuáles son las recomendaciones?

"Si nos damos cuenta que será demasiada la cantidad de agua y el vehículo no está al nivel de pasar, lo ideal sería detenerte y esperar que se evacúe el agua. Si no puedes y tienes que avanzar, hazlo lo más lento posible a unos 5 o 7 kilómetros por hora para no generar esas olas y el agua no sobrepase el eje del vehículo. Así se evita que el agua salpique o ingrese a presión. Las cajas de cambios tienen el respiradero en la parte superior, si llegan hasta este límite el agua tratará de ir por los lados y no ingresar. Si esto llegará a suceder al otro día se deberá tratar de lubricar todo lo que se sería contactos con un aceite penetrante o W40. Pero si fue algo más grave llevarlo al mantenimiento".

