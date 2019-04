El truco de WhatsApp para no recibir mensajes de alguien sin bloquearlo

Los trucos de WhatsApp no paran de salir. Cada vez son más las exigencias de los usuarios en esta aplicación. Pues muchos tratan de ocultar ciertos 'secretitos'. Otros simplemente quieren evitar ser molestados.

Pues la plataforma da soluciones a todos, incluso recientemente se conoció que se incluirán stickers animados. Todo para complacer a los usuarios.

En esta ocasión ponemos en prioridad las necesidades de privacidad que tienen los usuarios. Hay muchos que quisieran trucos para que no les lleguen mensajes inoportunos. Ya sea porque quieren ocultar algo o porque no quieren saber nada de esa persona en particular. Para ello muchos acuden a bloquear a ese contacto. Sin embargo esto implica muchos otros factores incómodos para algunos usuarios.

Entonces aquí te tenemos una solución para que puedas evitar pasar por esos momentos incómodos. Así podrás estar sin recibir mensajes de quienes no quieres sin bloquearlo.

Es muy fácil, solo tienes que archivar esa conversación y listo. Para ello solo desliza el chat hacia la izquierda y ahí te sale la opción. Lo mismo ocurre para desarchivar. Pero esta vez encontrarás la conversación en mensajes archivados.

Los stickers nuevos de WhatsApp

La herramienta puede que parezca similar a los GIFs. Sin embargo, los stickers animados están a la vuelta de la esquina y te contamos todo lo que debes saber.

Esta noticia se conoció a través de WABetaInfo, el cual publica información sobre las futuras actualizaciones de la app. En el canal se indica que la funcionalidad no está activa aún.

Te puede interesar