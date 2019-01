El tipo de amor que cada signo debe buscar para ser feliz

Según el horóscopo chino, faltan poco días para empezar el año del cerdo. El astrólogo Carlo Aguilar explica que es en este periodo donde se debe priorizar el lado del amor, ya que en esta etapa se abre la posibilidad de poder generar algo serio, una relación a largo plazo e incluso un matrimonio.

Es por esto, que en este año del Cerdo es importante encontrar el amor de acuerdo al signo de cada uno para mantener una relación que de resultados felices. Para ello, Carlo Aguilar nos explica lo que cada signo debe buscar y con quienes compaginará mejor.

Aries

Lo que debe hacer un Aries para encontrar una relación de pareja es fijarse en una persona que se quiera casar. La transmutación es el matrimonio.

La carta dice que debe ver que sea una persona que le ayude económicamente, que incluso la pueda mantener.

Esa persona no debe tener tanto carácter y al mismo tiempo debe ser un poco inseguro en lo que quiere de la vida. Esto para que le ayude económicamente, la haga salir adelante y eso genere un matrimonio.

Para el signo que ya busca casarse y formar una familia es importante que se involucre, especialmente, con un libra, o acuario, sagitario y hasta un leo. Pero debe evitar que sea otro aries porque sería conflictivo.

Para un aries que supere los 35 años de edad, deben buscar un signo como escorpión o sagitario.

Tauro

Para tauro, un signo de tierra regido por Venus, es importante buscar una persona generosa económicamente, que le ayude a viajar, por lo menos le permita hacer salir al extranjero una vez al año. Necesita que sea una persona que le regenere su carácter, que le de seguridad y que la proteja. Además, que no la deje trabajar y le permita criar a su familia o hijos.

Los signos compatibles que debe buscar son los de agua o tierra. Podría funcionar con escorpión, cáncer, piscis, virgo o un capricornio. También podría ser otro tauro.

Para personas mayores a 35 deben buscarse un signo muy diferente al suyo. Pueden ser acuario o leo.

Géminis

Ese signo debe buscarse una persona que tenga un pasado similar o que no tenga hijos. Con su pareja necesita ser capaz de tener muy buena comunicación, sobre todo a través de la parte escrita.

Además, es fundamental que esta persona pase mucho tiempo trabajando y que le deje ser independiente sin que se interfiera en esta área. También debe tener la característica de saber escuchar, ya que para un Géminis es vital la comunicación, y debe ser alguien de quien pueda aprender.

Signos compatibles: sagitario, acuario, leo, siendo este último el más relevante.

Para Géminis mayores de 35 años debe ser un signo como virgo.

Cáncer

Necesita de una persona que no se aproveche de ella, que sea como un amigo pero que la mismo tiempo tenga un camino definido emocionalmente sobre hacia dónde quiere ir. Cancer necesita alguien que ya tenga una estructura y una independencia económica para que no tenga que pedir a su pareja. Este signo quiere que no haya dependencia ni en el lado emocional, ni en el económico.

Los compatibles con cáncer son capricornio, virgo, tauro y también podrían ser escorpión o piscis.

Los mayores de 35 deben ver una pareja que sea libra o sagitario.

Leo

Requiere de una persona que lo ayude a trabajar, que compartan lo laboral o que quiera invertir en el trabajo que este signo realiza. Su pareja debe ser alguien que no sea resentida. Debe ser comunicativa, alegre, independiente y de preferencia menor, ya sea en una mujer o en un hombre.

Es compatible con acuario, géminis, libra, sagitario, aries y otro leo.

Virgo

Necesita una persona que se involucre intelectualmente, lo que hace que virgo quiera compartir con su familia. Además, que sea alguien que le ayude a independizarse en su trabajo y que de alguna forma no le traiga conflicto, ni chantajes de culpa, ni problemas emocionales. Alguien que sea como un amigo – amante.

Signos compatibles: Sobre todo con piscis y cáncer. De ahí podría ser un escorpión, un tauro, capricornio y hasta otro virgo.

Los signo compatibles para mayores de 35 años son sagitario y acuario.

Libra

Su pareja no debe ser indecisa como él. Es fundamental que se caracterice por preocuparse de su apariencia, que sea caballero, más chapado a la antigua, que en realidad le importe cómo luce su físico, su salud y que sea culta. Aparte de darle amor a un libra, debe alejarle de su familia, ya que es necesario que le haga sentir independiente.

Es compatible con acuario y leo. Para mayores de 35, Carlo recomienda que sea escorpión, piscis, leo, sagitario y aries.

Escorpión

Una pareja que sea generosa, que invierta en los futuros negocios, que se puedan asociar, ser además una guía, un soporte espiritual y emocional. Necesita que tenga una profesión, quizás un medico, psicólogo, empresario, o algo relacionado. Debe ser una persona muy sensible y estudiosa.

EL sexo es fundamental para este signo, debe encontrar una persona que experimente la relaciones sexuales con amor.

Signos compatibles: Tauro, virgo, cáncer, piscis y otro escorpión. Para mayores de 35 lo ideal es aries o acuario.

Sagitario

Necesita que su pareja sea su mejor amigo o amiga, a la cual le pueda contar todo, compartir, hacer viajes, acampar, vivir la naturaleza. Que pueda tener sexo extremo, explorar sus fantasías sexuales y que le haga compartir con otras personas. Necesita una persona que sea un amigo aventurero.

Es compatible con acuario, géminis, leo, aries y libra. Para mayores de 35, Carlo sugiere que sea un piscis o cáncer.

Capricornio

Necesita alguien que le controle, que le haga ordenarse, que le ponga reglas, que le haga salir adelante, tener hábitos, comer mejor, que le cuide, que la sostenga y le haga ganar más dinero al asociarse con ella.

Una persona que valore que capricornio es independiente y no necesita que su pareja sea negativa. Además, este signo necesita una persona que sea extranjera.

Necesita esa conexión, es importante, andaría mucho mejor con cualquier extranjero que con alguien local, explica Carlo Aguilar.

Es un signo de tierra, regido por Saturno. Necesita una pareja que sea de agua como cáncer, como virgo, escorpión, piscis y tauro. Para los mayores de 35 años es recomendable un aries, géminis o hasta un acuario.

Acuario

Que experimente con él en la parte sexual, que no le presione, que no sea una carga, que mantenga su independencia. Más que amigo que sea autosuficiente, que no tenga que ser una pesadilla o tema de carga mental para acuario. Necesita una persona que más que tenga dinero, que no tenga problemas económicos.

Acuario es un signo que ya está lo suficientemente loco , entonces necesita una persona que no lo este .

Signos compatibles: Sagitario, leo, acuario, géminis y libra. Para mayores de 35 años debe ser un virgo o cáncer

Piscis

Necesita alguien que sea muy sexual, que experimente mentalmente las cosas, que pueda compartir fantasías. No tener tanto sexo con amor, pero sí que sea una persona que la haga salir de la rutina para divertirse y pasarla bien. Además, que tenga dinero, no que para que le dé, sino que tenga para que piscis no se haga cargo económicamente de esta persona.

También es fundamental que sea fiel, que no le saque celos ni la engañe, pero sí que experimente la locura sexual.

Signos compatibles: Virgo, tauro, escorpión, cáncer, otro piscis y hasta con un acuario. Para mayores de 35 años es recomendado un acuario, leo, o hasta un géminis.

Carlo Aguilar hace estas recomendaciones basado en sus conocimientos, las cartas y la compatibilidad según cada signo. Sin embargo, en cuestiones del corazón cada persona vive su realidad y es diferente.

Todos somos libres de elegir a la persona con la que queremos salir. Quizás, lo fundamental está en poder manejar una relación donde exista comunicación, respeto y que juntos puedan construir un camino enfocado hacia el mismo lugar.

