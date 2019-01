Factores que debo tener en cuenta antes de elegir una carrera universitaria

"Soy bachiller y no se qué carrera estudiar", "Me gradué de bachiller hace dos años y todavía no se qué carrera universitaria estudiar", esta es una de las frases que algunos jóvenes han dicho al no tener la más mínima idea sobre qué carrera universitaria elegir.

Esta es una decisión que no debe tomarse a la ligera. Antes de elegir una profesión, cada persona debe conocer muy bien sus fortalezas y debilidades siempre y cuando se tenga clara cuál es la vocación.

Para quienes no tienes clara su decisión, José Ango, director nacional de admisión de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) ayuda a estos jóvenes a aclarar su panorama antes de elegir una carrera presencial o a distancia.

Metro Ecuador ¿Qué factores debo tomar en cuenta para elegir una carrera en el extranjero? Antes de elegir una carrera en el extranjero hay que tener en cuenta los temas económicos del país, visado, y posibilidades financieras

Antes de elegir una carrera universitaria se debe analizar el mercado laboral, lo cual puede ayudar a decidir el futuro profesional. También se debe tomar en cuenta:

Revisar los horarios y modalidad de estudio, ya que hay carreras universitarias a distancia o presencial. Cada institución maneja distintos horarios y jornadas.

Además, una de las ventajas de la educación a distancia es que permite mayor convergencia en las rutinas laborales, y manejar los tiempos de estudio. Sin embargo, una desventaja es que no todas las instituciones tienen un horario fijo, lo que puede traer complicaciones para la continuidad de la carrera.

Cada necesidad es distinta. Elegir una carrera universitaria también depende de las necesidades y posibilidades económicas de cada quien.

Igualmente, la Senescyt tiene a disposición en su portal web aspectos que todo estudiante debe tener en cuenta antes de elegir su futuro profesional.

El sitio recomienda a los jóvenes conocer la oferta académica a su disposición. Es decir, revisar cuidadosamente todas las carreras ya que pueden haber algunas que no se conocían, pero que tienen afinidad con el perfil y las aptitudes de cada uno.

Otros puntos a tener en cuenta

Idioma de la carrera

Duración y factibilidad

Evitar elegir una por moda

