Iglesia Católica de Ecuador dice a las mujeres: "Boten al marido" si son víctimas de maltrato

"La Iglesia siente como propios los golpes que una esposa recibe del hombre que tenía que amarla", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Eugenio Arellano, ante los últimos sucesos de violencia contra la mujer que se han presentado en el país.

Durante una rueda de prensa, este 23 de enero, mencionó cual es la postura de la Iglesia ante los temas de violencia intrafamiliar. "A todas aquellas mujeres que han tenido la mala suerte de encontrarse con un hombre que les estropea a golpes, quiero decirles que no se engañen, el femicidio no llega de repente, es un camino hecho paso a paso". Continuó su mensaje así:

Y les digo, en el primer momento que reciben ese maltrato, busquen ayuda de la Ley y boten al marido. Dios les ayudará a salir adelante, no tengan miedo. Para la Iglesia es tan serio ese problema que hasta reconocemos la nulidad del matrimonio eclesiástico, pues el varón que golpea y maltrata a la mujer se supone que no tiene las actitudes síquicas para amar a su pareja en paridad, y por lo tanto, no es sujeto capaz de asumir la responsabilidad matrimonial.

Además, señaló que acudir a las autoridades la primera vez del maltrato hará que la mujer reciba la acogida que merece. "Esto es muy serio. Espero que ningún sacerdote le diga a una pobre mujer golpeada: "Sufre, aguanta por tus hijos". No, sufre no, que tus hijos te vean sonreír y feliz, y que no mueras antes de tiempo por imprudente. Es necesario no dar más oportunidades. La asistencia a la mujer en la primera ocasión que es golpeada hará que la mujer reciba la acogida que necesita.

Situación sobre venezolanos en Ecuador

Monseñor Arrellano también instó a las autoridades de Gobierno a "que reflexionen y no exija a los venezolanos documentos que para ellos es casi imposible sacar".

Com parte de su declaración, dijo: "Les invito a combatir el racismo y xenofobia. Comprendo que ante los últimos acontecimientos, la reacción sea visceral, pero pasados los acontecimientos debe imperar la razón y la fe, indicó.

