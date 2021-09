¡Se filtra una imagen de Doctor Strange 2 que confirma un esperado cameo!

Faltan muchos meses para el estreno de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, la secuela en solitario del hechicero supremo que será protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Siguen llegando rumores en torno a la película y que ha servido a los fanáticos para que puedan ir armando el rompecabezas de lo que será la parte de dos del filme. Previamente, conocimos que participarán varios personajes del MCU, entre ellos Xochitl Gomez en el rol de América Chavez, y a Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata.

Sin embargo, se filtró en estos días una imagen que revelaría un cameo importante en lo que sería el multiverso. Se trata de una figura de los X-Men. Se puede ver a Patrick Stewart, reconocido por haber dado vida al profesor Charles Xavier en la saga X-Men de Sony.

La foto muestra al reconocido líder de los X-Men sentado en su característica silla. Según la información que está circulando, se trata de una imagen perteneciente a Doctor Strange 2, que aún no cuenta con el tratamiento de efectos visuales.

Hay que recordar que Marvel Studios confirmó la llegada de los mutantes al Universo Cinematográfico Marvel. Si bien no se han brindado detalles sobre cuándo sucederá esto, los últimos reportes indicaban que podría suceder en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Según ha trascendido, Wanda Maximoff será uno de los personajes centrales de la secuela, y no hay que perder de vista que en los cómics originales de Marvel, es un personaje que apareció por primera vez en las publicaciones de los X-Men.

Por el momento, Marvel Studios no ha confirmado la veracidad de la imagen, ni la participación de Patrick Stewart en la continuación. En tanto, Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines en marzo de 2022.

