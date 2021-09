Gustavo Adolfo amenazó con demandar al Rey grupero por esta razón

Gustavo Adolfo Infante fue víctima de una pesada broma de ‘el Rey grupero’, pero no fue un simple juego. Pues la ocurrencia del influenciador hizo que el periodista fuera a parar a servicios médicos con fuertes malestares. Por lo que según Infante, va a llevar el caso hasta instancias legales.

Gustavo Adolfo Infante expresó su molestia en contra del Rey por haberlo convertido en su víctima para el chiste. Debido a que lo hizo presentar molestias físicas y de paso, perdió valioso tiempo en algo que creía era para algo serio.

“Yo no estoy para esos chistecitos”

Durante el programa que conduce Infante, De primera mano, mientras estaba presentando las noticias más resaltantes del mundo del espectáculo, recibió una llamada telefónica. Y como nunca antes había hecho, interrumpió el show para contestar. Este le dijo tajantemente qué, “con él no se juega”.

“O sea, a ver, a mi me invitan para una junta supuestamente para un proyecto y me salen con una estupidez. Perdóname pero yo no estoy para esos chistecitos”, explicó, señalando al Rey Grupero y Pedro Moctezuma.

“Par de imbéciles”

“Me hicieron perder todo mi sábado. Tuve que ir hasta el doctor, Rey Grupero. Entonces sabes que yo te voy a pedir un favor en tu vida me vuelves a marcar. Incluso voy a hablar con mi abogado para demandarlos. Qué se vaya al carajo”, señaló Gustavo.

El periodista aseguró que llevará el caso ante la Ley pues la broma le provocó fuertes lesiones en el cuello y arritmias: “Fueron violentos, incluso conmigo. Se pasaron. Son unos estúpidos. Tuve que ir con un doctor el sábado en la noche. Me dio una arritmia. Par de imbéciles”, concluyó.

Hay que esperar si el conductor cumple con su palabra, o solo es producto de su enojo. Debido a que Infante se negó a inciar un proceso legal en contra de Sergio Mayer. Porque está muy ocupado trabajando para perder el tiempo en eso.

Gustavo: “No soy un cobarde“

Además dijo que el actor es un desempleado y no tiene en qué gastar su tiempo, aseguró en su programa. Y lo invitó al actor a ocupar su tiempo en resolver sus demandas actuales:“Lo que le interesa es salir en la televisión”, dijo. Agregando que a Mayer le queda muy poco tiempo en la política pues el partido al que pertenece, según información que ha recabado, ya no lo quiere en sus filas.

“Ya lo corrieron de Morena. Hablé con gente del Verde y no quieren saber nada de él, ni pintado. PRI y PAN dijeron que no quieren saber nada de Mayer, no nos interesa y no es político”, aseguró el conductor. Y es que Sergio había declarado que aspira un día ser jefe de la Ciudad de México o senador. Ante esto, Gustavo replicó de manera irónica: “Yo también quiero ser presidente de los Estados Unidos”.

Y sobre la insistencia del político de que cumpla su palabra y lo denuncie, el animador recalcó que no le interesa perder su tiempo en el juzgado: “No soy un cobarde. Voy a seguir diciendo lo que pienso de ti: que eres un corrupto y que haces tráfico de influencias. Y que eres un fraude como productor, actor y sobre todo como ser humano”, comentó.

