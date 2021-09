Por qué Sergio Mayer arremetió contra Gustavo Adolfo Infante

Sergio Mayer acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer los por menores de la denuncia que interpuso en su contra el actor Héctor Parra. Quien fue detenido hace unos meses por, supuestamente, haber abusado sexualmente de su hija menor, Alexa Parra, cuando tenía 12 años. Pero el actor alega que el exdiputado usó su poder para intervenir en contra de él.

Sergio Mayer asistió en compañía de su defensor legal para presentar un oficio y así conocer detalles de la denuncia en su contra. La cual se específico como presunto tráfico de influencias.

“Hay dos acusaciones en mi contra”

A las afueras de la Fiscalía lo espera un grupo de reporteros para los cuales declaró brevemente: “Yo estoy aquí, con mis abogados presentando el oficio para tener acceso y saber de qué se me está acusando. Hay dos acusaciones en mi contra”, indicó.

Agregando que los abogados de Parra están tratando de culparlo para ocultar sus fallas en el tema legal. “Ellos pueden decir lo que sea para justificar su ineptitud y estupidez, como ellos no estaban enterados, ni el abogado de Alexa, ni ellos, que se estuviera haciendo un trabajo jurídico y bien planteado, entonces cómo justificas la ineptitud, dices ‘bueno, es que hubo tráfico de influencias’. Es lo primero que se les ocurrió y se metieron en camisa de once varas”, captaron las cámaras de De primera mano.

“Porque es un mentiroso y un cobarde”

El actor y productor indicó que seguramente Gustavo Adolfo Infante también debe haberlo denunciado, pues ya lo amenazó durante una entrevista que le realizó hace unas semanas.

“Hace más de un mes estuve presente en Grupo Imagen, en donde confronté y además invité al conductor a que hiciera la tercera denuncia- Creo que desde ahí lo dije, que iba a haber tres denuncias, de gente que me está acusando. Entonces falta esa denuncia, quiero ver y demostrar que ese conductor es un cobarde y que no se ha presentado a denunciar. Porque él me ha hecho acusaciones directas y me ha dicho que soy un corrupto y ha dicho que he manipulado la información, entonces falta una, yo desde hace más de un mes sabía que iban a ser tres denuncias”, comentó el empresario teatral.

Además, invitó al periodista a cumplir con su palabra y denunciarlo como lo ha dicho en varias oportunidades. “Hasta ahorita solo hay dos de los abogados que sabíamos que lo iban a hacer. Lo emplazo al conductor a que haga la denuncia, y si no también lo invito a que renuncie porque es un mentiroso y un cobarde”.

Infante le respondió a Mayer

De inmediato, Gustavo Adolfo le respondió al político, en su programa. Indicando que no va a entablar la denuncia en su contra pues no quiere desperdiciar su tiempo en eso. Y agregó que tampoco va a renunciar a su trabajo en Grupo Imagen.

“Yo no te voy a demandar porque estoy ocupado, yo sí tengo trabajo. Gracias a Dios. Tengo 18 años trabajando para esta empresa para la cual estoy muy agradecido. No soy un cobarde, voy a seguir diciendo lo que pienso de ti, que eres un corrupto y que haces tráfico de influencias y que eres un fraude como productor, actor y sobre todo como ser humano”, expresó Infante.

