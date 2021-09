Gustavo Adolfo Infante dijo que a Sergio Mayer no lo quieren más en la política

Gustavo Adolfo Infante respondió a los nuevos señalamientos de Sergio Mayer. Quien arremetió contra él luego de acudir a la corte para serciorarse sobre la supuesta denuncia que le había interpuesto el conductor. Pero le notificaron que no hay ninguna demanda emitida por el presentador del programa Sale el sol.

Y es que Gustavo Adolfo Infante se negó a inciar un proceso legal en contra de Sergio Mayer. Porque está muy ocupado trabajando para perder el tiempo en eso. Pero el actor es un desempleado y no tiene en qué gastar su tiempo, aseguró en su programa.

“Voy a seguir diciendo lo que pienso de ti“

Asimismo, Infante invitó al actor a ocupar su tiempo en resolver sus demandas actuales:“Lo que le interesa es salir en la televisión”, dijo. Agregando que a Mayer le queda muy poco tiempo en la política pues el partido al que pertenece, según información que ha recabado, ya no lo quiere en sus filas.

“Ya lo corrieron de Morena. Hablé con gente del Verde y no quieren saber nada de él, ni pintado. PRI y PAN dijeron que no quieren saber nada de Mayer, no nos interesa y no es político”, aseguró el conductor. Y es que Sergio había declarado que aspira un día ser jefe de la Ciudad de México o senador. Ante esto, Gustavo replicó de manera irónica: “Yo también quiero ser presidente de los Estados Unidos”.

Y sobre la insistencia del político de que cumpla su palabra y lo denuncie, el animador recalcó que no le interesa perder su tiempo en el juzgado: “No soy un cobarde. Voy a seguir diciendo lo que pienso de ti: que eres un corrupto y que haces tráfico de influencias. Y que eres un fraude como productor, actor y sobre todo como ser humano”, comentó.

“Porque es un mentiroso y un cobarde”

Estas nuevas declaraciones de Infante, se dan luego de que el actor y productor asistió en compañía de su defensor legal. Para presentar un oficio y así conocer detalles de la denuncia que pensaba existía en su contra por parte de Gustavo.

“Hace más de un mes estuve presente en Grupo Imagen, en donde confronté y además invité al conductor a que hiciera la tercera denuncia- Creo que desde ahí lo dije, que iba a haber tres denuncias, de gente que me está acusando. Entonces falta esa denuncia, quiero ver y demostrar que ese conductor es un cobarde y que no se ha presentado a denunciar. Porque él me ha hecho acusaciones directas y me ha dicho que soy un corrupto y ha dicho que he manipulado la información, entonces falta una, yo desde hace más de un mes sabía que iban a ser tres denuncias”, comentó el empresario teatral.

