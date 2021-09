La familia del esposo de Ninel Conde se pronuncia en medio de su fuga

Ninel Conde está en medio de la polémica luego de la fuga de su esposo, Larry Ramos. Quien permanecía con grillete y arresto domiciliario, hasta esta semana cuando debía presentarse ayer, a declarar ante el FBI.

Esto porque presuntamente pasaría de estar bajo prisión domiciliaria en el departamento que compartía con su esposa, en Miami, para ser detenido en una celda común. Pero el colombiano prefirió romper el grillete GPS, que mostraba su localización a las autoridades, y escapar.

De inmediato los ojos se volcaron hacia, ‘el Bombón asesino’, como es llamada Ninel Conde. Pero ella en varias ocasiones, había asegurado no saber nada sobre de los innumerables fraudes que su esposo cometió, a algunas celebridades. Uno de los más sonados es el de Alejandra Guzmán, a quien le robó con más de 4 millones de dólares.

“Larry dijo que iba a utilizar las cuentas de su tío para lavar el dinero”

Y ahora el programa de Suelta la Sopa reveló que los familiares de Ramos no se han comunicado con él. Desde hace más de un año, por lo que negaron que le darían apoyo durante su proceso por haber huido de las autoridades.

Uno de los familiares más cercanos a Larry es su tío, de nombre Jairo, pero este ya se habría alejado de él desde que comenzó con los problemas con la Justicia. Y es que tuvo que salir a desmentir toda relación con Ramos, pues este habría afirmado que usaría el dinero de las cuentas bancarias de su familiar.

“Su tio Jairo fue quien lo acogió cuando Larry vino de Colombia a Estados Unidos, fue incluso su primer asesor financiero. Ahora que sabemos que en medio de la investigación Larry estaba diciendo que iba a utilizar las cuentas de su tío para lavar el dinero”, mencionó el conductor del programa Suelta la sopa.

“No he tenido ningún tipo de comunicación con el Sr. Larry Ramos“

Además, Jairo envió una carta al show de televisión para aclarar que no tiene vinculación alguna con los delitos cometidos por su sobrino. “Su tío inmediatamente para limpiar su nombre nos ha enviado esta carta”, aseguró el presentador.

“Me permito confirmarle que no he tenido ningún tipo de comunicación o contacto con el Sr. Larry Ramos hace más de un año y medio. Si eso es así, el Sr. Larry Ramos estaría usando mi nombre e información bancaria sin mi autorización y sin mi conocimiento”, dice el texto.

Agregando que no está de acuerdo con las acciones fraudulentas de Ramos y que no formará parte de sus estafas: “No he pedido recibir ni recibiré en mi cuenta bancaria ningún dinero asociado con el señor Larry Ramos”, apuntó sobre el esposo de Ninel.

