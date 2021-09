Maribel Guardia le envió palabras de apoyo a Ninel Conde

Maribel Guardia fue una de las personalidades del mundo del espectáculo que se manifestó ante la noticia de la fuga de Larry Ramos, esposo de la presentadora Ninel Conde.

Y es que la polémica fuga del colombiano, quien estaba con grillete y arresto domiciliario generó revuelo entre los artistas. Pues muchos miran con incredulidad que la actriz y cantante Ninel Conde, no se haya dado cuenta de las acciones fraudulentas de su esposo. Pero Maribel Guardia se manifestó sobre el caso, para darle un mensaje de apoyo a su colega.

“Que Dios acompañe a Ninel“

En una entrevista que le realizó el programa Hoy, la artista lamentó el terrible momento por el que está pasando Conde. Y expresó que desea que el empresario no haya involucrado a la cantante en sus delitos: “Que Dios acompañe a Ninel. Me da mucha pena que esté, por motivos de la vida, siempre metida en problemas legales. Dios la acompañe, es una buena mujer, trabajadora y le deseo, como compañera, luz en su vida”, expresó.

“Yo creo que se hará justicia. Le pido a Dios que este hombre no le haya nunca depositado nada a ella, esa sería la bendición. Lo que la puede librar, porque ella es una mujer de bien, una mujer trabajadora y le tiene que ir bien”, concluyó Maribel.

“Hay que tener bien abiertos los ojos“

Andrea Legarreta fue otra de las que opinó acerca de la fuga de Ramos y cómo Ninel se cegó ante los actos indebidos de su pareja: “Es que sí es posible que no te des cuenta, que no sabes. ¡Si no se dio cuenta con quién andaba, menos se va a dar cuenta cuando se quite el grillete! ¡por favor! Hay que tener bien abiertos los ojos. A veces la soledad hace que te involucres con personas inadecuadas. ¡Ay Dios mío!”, dijo la presentadora.

Legarreta dijo estar impresionada con la actitud de Conde, pues la Justicia determinará si estaba al tanto o no, con los delitos cometidos por su esposo. Y de ser hallada culpable podría pasar tiempo en la cárcel.

Larry debía presentarse ante el FBI

Y es que varias ocasiones , ‘el Bombón asesino’, como es llamada Ninel, había asegurado no saber nada sobre de los innumerables fraudes que su esposo cometió, a varias celebridades. Uno de los más sonados es el de Alejandra Guzmán, a quien le robó con más de 4 millones de dólares.

Se sabía que Ramos debía presentarse ayer, a declarar ante el FBI, esto porque presuntamente pasaría de estar bajo prisión domiciliaria en el departamento que compartía con su esposa, en Miami, para ser detenido en una celda común. Pero el colombiano prefirió romper el grillete GPS, que mostraba su localización a las autoridades, y escapar.

