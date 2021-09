Denuncian capítulo de Dragon Ball Super por violencia sexual

Dragon Ball, considerado por muchos como el mejor anime de la historia, formó parte de la infancia y a pesar de las décadas se mantiene vigente y las aventuras de Gokú siguen sacando emociones sin importar el rango etario. Aunque, algunos de sus episodios han causado indignación en colectivos.

Recientemente se despertó polémica en redes tras el anuncio del gobierno de Buenos Aires, Argentina, que Cartoon Network retiraría la serie de sus programación tras una demanda de violencia simbólica. El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual notificó de un episodio de Dragon Ball Super donde existe este tipo de violencia.

¿Cuál es el episodio?

Dragon Ball Super se caracterizó por brindarnos una de las sagas más memorables de esta franquicia: la batalla de los universos. En ella, Goku reúne a 10 luchadores para medirse en una pelea campal por la sobrevivencia.

Uno de los seleccionados es el maestro Roshi, el cual sabe que su debilidad por las mujeres puede pasar factura a la hora de enfrentarse a difíciles oponentes. Por esa razón, pide ayuda a sus amigos Puar y Ulong para que le ayuden a superar este obstáculo previo a su viaje.

El capítulo 91 (¿Qué Universo sobrevivirá?) muestra como Puar se transforma en una jovencita y ayuda a eliminar los pensamiento obscenos del creador del Kame Ha Me Ha. Sin embargo, el episodio, después de varios años, ha causado molestia en un grupo social y provocó la petición de censura

En el comunicado mencionan que el capítulo presenta detalles morbosos por la adolescente encerrada con el maestro Roshi, dando muestra de que no hay consentimiento, el maestro dice que no puede detenerse, pero los demás personajes miran desde fuera y no intervinieron.

De igual forma mencionan sobre el capítulo de la serie que la joven reitera su negatividad a estar con el maestro Roshi, pero él continúa forzando un encuentro cercano.

