Difunden video de Luisito Comunica que se pone nervioso al grabar ante la mirada de sus fans, en Venezuela

A través de redes sociales difundieron un video donde aparece Luisito Comunica poniéndose nervioso mientras grababa, ante la mirada de sus fans en Venezuela.

Un usuario de TikTok se encargó de compartir el video donde el famoso youtuber, que estuvo hace una semana en Venezuela, estaba grabando para su canal.

Luisito Comunica estaba en McDonalds y mientras esta afuera del restaurante preparando su trabajo, los fans lo siguieron para ver su grabación y posteriormente tomarse fotos con su ídolo.

“Amigos, amigas hoy vamos a probar el McDonalds más caro del planeta, ¿dónde se encuentra? Será acaso Nueva York…”, dijo el famoso viendo a su cámara.

Luego pausó inquieto y dijo: “¡Ay no puedo! Me ponen muy nervioso, ya me voy, perdóneme, gracias”. Ante estos, sus seguidores le pidieron que no se vaya.

Otro video muestra cómo el youtuber se traba varias veces ante la presión de todos su seguidores mientras él graba.

Igualmente, hay videos donde ese momento, Luisito les pide que puedan hacer las fotos sin saludos para que puedan irse todos rápido.

