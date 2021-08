Héctor Parra se contactó desde la cárcel para contar cómo se encuentra: “Estoy medicado”

Hector Parra fue detenido por las autoridades el pasado martes 15 de junio, para ser trasladado al Reclusorio Oriente. Esto se dio ante la denuncia de abuso sexual agravado en contra de su propia hija de nombre Alexa Parra, de 19 años. El macabro hecho habría ocurrido cuando la víctima tenía 12 años, pero el actor insiste en que es inocente.

Alexa Parra, hija que tuvo con la actriz Ginny Hoffman, señala a Héctor Parra por violación. El artista mexicano Héctor Parra está recluido desde hace varios meses por el presunto delito. Quien además señala que su padre y hermana mayor, Daniela Parra, mantienen una relación de incesto.

Héctor: “Los reos me dicen el jefe actor”

Pero su hija mayor Daniela Parra, respalda a su padre y está haciendo todo lo posible para que salga de la prisión. Ahora la joven ayudó a que Héctor conversara sobre cómo se encuentra, por medio de una llamada telefónica. En la cual también aprovechó para enviar un mensaje a Alexa y al diputado Sergio Mayer.

Héctor comenzó relatando que ha tenido una buena relación con sus compañeros en la prisión: “Los reos me dicen el jefe actor”, y agregó que todos confían en su palabra y en que sería incapaz de cometer un crimen así: “Los reos, los custodios están conmigo. Ellos me dicen señor Héctor, usted no tiene que estar aquí adentro, es evidente lo que le están haciendo aquí”, señaló.

Mientras conversaban Daniela le expresaba que cree en su inocencia y que hará todo por ayudar a comprobarlo para que salga pronto del reclusorio. Y así lo está haciendo, pues el fin de semana organizó una venta de tamales para recolectar fondos para cubrir los honorarios de la defensa de su padre.

“Son años de manipulación en mi contra y la están utilizando”

También el artista reveló que está, “con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Periodicamente me llevan con la psicológa para platicar. Estoy medicado y están muy al pendiente de cosas, porque incluso tomando antidepresivos me dan depresiones, me dan ataques de ansiedad de repente”.

Y a Alexa le quiso enviar un mensaje para que se compadezca de él y diga la verdad: “A Alexa le digo lo que le he dicho desde un principio. Que por favor toque su corazón, yo sé que es una niña buena. Sé que está siendo manipulada, que está sufriendo y le digo que de verdad la amo, la perdono. Porque sé de dónde viene esto, son años de manipulación en mi contra y la están utilizando”.

Para concluir se dirigió a su también colega, Sergio Mayer, a quien señala de intervenir en el caso en su contra. “Antes de subirse a un barco, primero investigue el curso del barco. Que se dé cuenta del entorno de todo lo que es el contexto de las cosas y que no se meta a hablar sin saber lo que está haciendo. Porque hay antecedentes y el señor Mayer en su afán de ayudar, como lo dijo una vez, “yo tengo la obligación de ayudar”, no señor. Nadie tiene la obligación de hacer lo que hizo conmigo. Podemos denunciar cuando nos consta. Cuando sabemos de los antecedentes, cuando conocemos el caso. Porque por él, justamente por él, yo estoy en esto”, comentó Parra.

Descubre más: