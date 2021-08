¿El caso de abuso sexual de Héctor Parra a su hija Alexa transmitido en la Rosa de Guadalupe? Esto dice Ginny Hoffman

El actor Héctor Parra está encarcelado desde el pasado mes de junio por, presuntamente, haber abusado sexualmente de su hija Alexa. Y parece ser que este horrible caso ha llamado la atención de la producción de la teleserie La rosa de Guadalupe. Pues hace unos días comenzaron a correr fuerte rumores que será versionado para transmitirlo.

El mexicano de 45 años, Héctor Parra, se encuentra detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a la espera de su juicio. Y este polémico caso ha llamado la atención de la producción televisiva. Ante esto, la madre de Alexa, y expareja del actor, Ginny Hoffman, salió a aclarar dichas especulaciones.

Hoffman negó que se realice un episodio de La rosa de Guadalupe narrando el caso. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde señaló que no tiene intenciones de que el penoso momento por la que está atravesando su familia sea llevada a la televisión.

“No es ni ha sido autorizada, ni mucho menos contada, por nosotras”

“En ningún momento hemos sido contactadas por la producción de La Rosa de Guadalupe. Y mucho menos hemos contactado o autorizado ningún guion como se está manejando”, se lee en su perfil de Instagram.

“Si se pretende contar alguna historia relacionada a este caso tan delicado que sería totalmente ajena a nosotras. De ser tocado un tema similar al que estamos viviendo, no es ni ha sido autorizada, ni mucho menos contada, por nosotras”, aseguró la también actriz.

La madre de Alexa indicó que este es un proceso doloroso y pide respeto pues es un tema que deber ser tratado con seriedad y respeto, aunque los involucrados pertenezcan a la farándula mexicana. “Queremos dejar muy en claro que esta es una situación dolorosa. Por lo que no pretendemos hacer ni dar ninguna declaración al respecto. Ni tocar un tema tan delicado con ninguna otra producción”, afirmó.

Alexa Parra: “¿Cómo esperas a que tu padre te haga un daño así?“

De esta manera se aclara que el caso no será contado por otra persona que por Alexa, como lo hizo hace unas semanas, en una rueda de prensa. En la que confesó que los abusos sexuales se dieron desde que ella tenía tan solo 6 años, y concluyeron a los 14, porque ella ya no quiso seguir viendo a su padre. “Yo sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía por qué, pues es mi papá. O sea, ¿Cómo esperas a que tu padre te haga un daño así? Entonces yo no sabía qué hacer. Estaba confundida, pero al mismo tiempo decía ´no pues es mi papá’”, describió al tiempo que dijo que no puede brindar muchos detalles, para no entorpecer el caso legal.

Al ser consultada sobre por qué calló durante tantos años y si se debía a que estaba bajo amenazada de su padre contestó qué este la ponía en contra de todos en su entorno y que constantemente la criticaba por su físico. “Eres lo peor que existe y solo yo te quiero“, comentó la víctima.

También describió cómo Héctor se aprovechaba de su inocencia para mantenerla confundida, asegurándole que él podía hacer lo que quisiera con ella porque era su padre. Pues Alexa comenzó a mostrarle su rechazo quitándole la mano y esquivándolo.

