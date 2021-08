Thalía cumple 50 años y así los celebra: mira cómo luce ahora

La cantante, actriz y empresaria mexicana Thalía cumplió 50 años y no dejó pasar la oportunidad para presumir cómo luce a su edad y mandar un mensaje a todos sus seguidores que la han acompañado desde sus inicios.

A través de Instagram, presumió una sesión de fotos y videos en a pie de una alberca, acompañada por globos y un enorme número 50, así como algunos de los regalos que ha recibido, de marcas como Dolce & Gabana y Betteridge.

“¡Happy birthday to me! 50 (cincuenta)“, escribió en Instagram. “Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, escribió.

Thalía cumplió 50 años y así celebró

La cantante de “Arrasando” o “Equivocada” dijo que no da importancia al valor social y económico de las personas sino a lo que transmiten; ni tampoco ‘tener en cuenta’ a su edad o su peso: “Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”, continuó.

La actriz también dio gracias a Dios y a sus padres por traerla al mundo y agradeció por todo el amor, globos y regalos que le obsequiaron en sus cumpleaños cuando era niña. “Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado”, escribió.

Al final, agradeció a sus amigos y familia por su “amor y compañía” y también a sus fans.

Galilea Montijo, Anahí, Yuri, Manolo Caro, Mancandy, Martha Debayle, Victor Guadarrama, entre otras personalidades felicitaron a la cantante en en sus cinco décadas entre los comentarios en la red social propiedad de Facebook.

VIDEO: