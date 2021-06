Thalía agradece a este hombre el gran éxito de su carrera como actriz en ‘la trilogía de las Marías’

Thalía estuvo recordando los inicios de su carrera como actriz de telenovelas, con el programa de farándula Hoy. En el cual la mexicana mencionó a un hombre que según ella la ayudó muchísimo para poder consagrarse y obtener la fama mundial de la que hoy goza.

Sin duda que todo este éxito de Thalía llegó con ‘la trilogía de las Marías‘, las novelas: María la del Barrio, María Mercedes y Marimar. Sobre estos melodramas que dentro de poco cumplirán los 30 años de haberse grabado, la actriz reveló cuál es su favorito. Y a cual de estos personajes le guarda más cariño tras tantos años.

“Aprendí mucho de ese personaje“

“Definitivamente fue María Mercedes por el hecho de que aprendí mucho de ese personaje. Él -el productor Valentín Pimpstein- me puso a hacer clases de acrobacias para ganarme los centavitos en los semáforos”, contó al programa Hoy.

Fue así como Thalía destronó a Lucía Méndez y a Verónica Castro como ‘la Reina de las telenovelas‘. Luego de que se lanzarán: María Mercedes, de 1992; Marimar, de 1994 y María la del barrio, de 1995. Por este éxito la cantante guarda un bonito recuerdo con mucho respeto y cariño del productor chileno radicado en México, Valentín Pimstein Weiner.

“Valentín me dio ese tesoro atemporal que son las tres Marías“

Valentín, quien falleció en julio de 2017, es considerado uno de los realizadores más importantes en la historia de la planta televisiva Televisa. De quien se dice es uno de los mayores artífices de los éxitos de la televisora a nivel internacional.

Por ello Thalía lo califica como un “visionario”: “Me cambió la vida, Valentín. Él me vio, me pulió. Valentín me dio ese tesoro atemporal que son las tres Marías que van a pasar de generación en generación. Eso fue por la visión de este hombre. Que era un visionario, impresionantemente talentoso”, comentó la esposa del empresario Tommy Mottola.

Thalía: “Me dio un nuevo camino en mi vida”

Agregó que cuando se enteró de la muerte del productor de televisión, se sintió profundamente triste. Pues siempre vivirá agradecida de lo que Valentín hizo por ella, al punto de convertirse en un padre. “Me pegó muchísimo porque para mí él era una imagen paterna. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años y él se convirtió en mi padre”, explicó la artista.

Agregando qué: “Él me agarró, me pulió y me convirtió en una figura internacional. Fue un momento increíble. Un momento maravilloso que transformó mi andar. Transformó mi vida. Y hoy estoy agradecida y leal a este gran hombre que me dio un nuevo camino en mi vida”, dijo la mexicana.

Pimstein fue nombrado como ‘el padre de la telenovela rosa’, debido a la trama de sus producciones. También, junto a Ernesto Alonso ‘el señor telenovela’, fue un pionero de ese tipo de producto en México. Estas historias rosas tenían el rasgo característico y único de que en su desarrollo podían darse situaciones inimaginables llevadas a la farsa.

