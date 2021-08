Demi Lovato declaró su obsesión por la exnovia de Maluma

Demi Lovato aseguró a sus más de 100 millones de seguidores en Instagram que tiene una obsesión con la exnovia de Maluma, la modelo Natalia Barulich. La estadounidense compartió varias fotografías posando en el Museo de Louvre, en la publicación recibió un picante comentario de la cantante y exchica Disney.

“Oh Dios Mío” fue el comentario de Lovato. Quien también aprovechó para compartir una imagen en sus historias donde aceptó la obsesión por Natalia.

Esta no es la primera vez que la cantante expresa su admiración por la modelo. En el pasado, cuando Barulich escribió “te concedo un deseo”, Demi le contestó ¿Y si tú eres mi deseo?.

Identidad no binaria

El coqueteo en redes sociales entre las modelos y estrellas del espectáculo concuerda con el anuncio publico de Lovato sobre su identidad no binaria, la cual no prefiere no definir su sexualidad.

Sin embargo, parece que toda esta atención no le ha molestado lo más mínimo a la también DJ e ‘influencer’, que le ha querido confesar que la admiración es mutua en esa plataforma respondiéndole con un “Te adoro”.

Hasta el momento, se desconoce si Lovato fue una de esas terceras personas que influyó en la ruptura de Natalia y Maluma. En una primera instancia se rumoraba que Neymar fue una de ellas.

Amo mucho a Juan Luis (Maluma) pero en este momento necesitamos tomar tiempo para nosotros y nuestras carreras para que podamos seguir creciendo como artistas e individuos”, decía la modelo cuando ocurrió todo.

Sin duda, sea una amistad o una relación, un vínculo entre Lovato y Barulich sería un hecho que llame la atención del espectáculo mundial.

Te puede interesar