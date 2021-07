Demi Lovato dice que se siente “muy sexy” sin maquillaje mientras posa para una selfie desde la bañera

La cantante Demi Lovato compartió un mensaje de auto aceptación junto a una selfie íntima en la bañera. La foto captó a la cantante relajada entre las burbujas y en el lugar donde se sienten más “sexys”. “Me siento la más sexy en la bañera sin maquillaje, sin extensiones, sin pestañas.. desnuda”, escribió Demi, quien se identifica como no binaria, en el pie de foto.

“Solo yo en mi forma más pura. No siempre me siento cómoda en mi piel/cuerpo, así que estoy más que agradecida de que en estos momentos, cuando soy más vulnerable, pueda sentirme hermosa y aceptarme tal cual”, contiuó en el escrito. Demi se veía impresionante, ya que se acurrucó contra la bañera de mármol sin ni rastro de maquillaje en su tez.

No es la primera vez que Demi ha sido sincera sobre sus inseguridades. “Me encantaría estar en un lugar donde pueda decir que tengo mucha confianza en mi cuerpo”, dijo en Pretty Big Deal de Ashley Graham el año pasado. “Pero la realidad es que no lo soy”. La ex chica admitió que no habían usado pantalones jeans en mucho tiempo, y nunca se habían sentido más libres por no saber su peso.

Demi Lovato supera sus inseguridades y lo comparte con sus fans

En la misma entrevista, Lovato afirmó “no he usado un par de jeans porque no me gustan los jeans. No me hacen sentir muy bien en este momento. Y no tengo que usar pantalones vaqueros si no quiero… Finalmente siento que tengo libertad de eso porque literalmente no sé mi peso”. Recientemente, Demi habló con su amigo Alok Vaid-Menon sobre su viaje personal con amigos y familiares.

La cantante dijo que había sido “gratificante” desde que se declaró no binario como han podido “escuchar a cuántas personas ha ayudado y ha impactado”. Demi también reveló que “en realidad habían salido con seres queridos y amigos el año pasado… “Este año lo hice público. Sentí que era muy importante para mí compartir eso con el mundo” señaló.