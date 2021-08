Kylie Jenner revela todo lo que come en un día

La socialité Kylie Jenner mostró a sus fanáticos “lo que como en un día”. La fundadora y presidenta de Kylie Cosmetics fijó el montaje en TikTok de todas sus sabrosas comidas en un remix que mezclaba “Need to Know” de Doja Cat, con la canción “goosebumps” de su novio Travis Scott. Antes de mostrar la comida, Kylie posó brevemente con un sujetador deportivo de color naranja brillante y polainas con zapatillas blancas.

Según el video, Kylie comenzó su día con un tazón de avena, cubierto con un toque de yogur, frambuesas y arándanos junto con un espumoso café con leche. Luego tomó un poco de agua de coco fresca. Su siguiente comida fue una deliciosa ensalada de repollo rallado, cilantro, cebollas, nueces y semillas de sésamo, seguida de una pequeña porción de uvas.

Kylie luego se mostró a sí misma vertiendo un vaso de agua de limón y agregando lo que parecían gotas de clorofila. Luego tuvo una comida bien proporcionada que consistía en una pasta, una pequeña ensalada verde y espárragos. La estrella de Keeping Up With The Kardashians remató el día con unas indulgentes galletas de chocolate recién horneadas.

Kylie Jenner inspira a sus fanáticos

Muchos fanáticos en TikTok comentaron sobre lo caras que se veían las comidas de Kylie también, y muchas personas compararon la comida con lo que tienden a comer en un día. Algunas personas también se maravillaron de su moderación. “Nunca podría tener tanto control de las porciones de pasta”, escribió una persona. Otro fan pidió a Kylie que compartiera lo que su hija Stormi come en un día.

Después de ver todas sus deliciosas comidas, ciertamente está claro que Kylie está viviendo su mejor vida. La estrella de KUWTK tiene mucho de qué alegrarse. Kylie acaba de anunciar que lanzará una colección especial de maquillaje “24k Gold” el 10 de agosto para coincidir con su cumpleaños número 24.