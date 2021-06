Kylie Jenner admitió que se sentía “inquieta” debido a sus “labios pequeños”

La astucia de Kylie Jenner la llevó a convertir su inseguridad en un imperio de miles de millones de dólares. Durante la primera parte de la reunión de Keeping Up With the Kardashians, la magnate dijo que su “amor por el maquillaje comenzó con mi inseguridad sobre mis labios”, confirmando además que esto la hizo sentir inquieta por un tiempo.

“Tenía labios muy pequeños, y nunca pensé en ello hasta que tuve uno de mis primeros besos y un tipo me dijo: ‘Dios mío, eres un buen besador, pero tienes labios tan pequeños’. O algo así. A partir de entonces, me sentí inquieto”, afirmó Kylie durante la transmisión.

Las mujeres Kar/Jenner quedaron impactadas por la revelación de Kylie. “Luego tuve una obsesión con el maquillaje porque me sobrelineaba los labios y eso solo me hizo sentir segura”, señaló Kylie. Recordemos que la empresaria ya había admitido tener rellenos de labios en 2015, desde un episodio del reality Keeping Up With the Kardashians: “Tengo rellenos de labios temporales. Es solo una inseguridad mía”.

Kylie Jenner no esconde sus “retoques” corporales

Pese a su inquietud, Kylie también reconoció que para 2016 se fue “demasiado lejos” con las inyecciones. “Cuando lo haces por primera vez, estás como, ‘Oh, podría ser un poco más grande en ese lado’. Volvería y sería como ‘bajaron’ y pensaría que podrían ser más grandes… Pero fui demasiado lejos. Fue muy doloroso”.

Para 2018 Kylie afirmó en Instagram que se había “deshecho de todos” sus rellenos de labios, en respuesta a una fanática que señaló que “se parece a la vieja Kylie aquí”. Sin embargo, inspiró algo positivo para la celebridad, pues esta inseguridad llevó a Kylie a crear sus famosos kits de labios y, finalmente, Kylie Cosmetics. A sus 21 años la mayor de las Jenner se convirtió en la multimillonaria más joven debido a su imperio de maquillaje.