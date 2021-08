Gabriela Pazmiño comparte las primeras imágenes de su negocio en Panamá

La presentadora Gabriela Pazmiño está concretando todos los proyectos que se propuso este 2021. Después del lanzamiento de la reciente colección de Gabriela Pazmiño Dreams, la estrella de Ecuador conquistará los paladares panameños con su local de hamburguesas y más. En una publicación de Instagram, los fanáticos de Pazmiño pueden ver el local ya casi listo para abrir sus puertas al público.

“Aquí estoy, con mi alma puesta en este maravilloso proyecto y confiando mucho en Dios que #GPBURGER será un éxito; y tomando forma poco a poco. Les cuento que estamos a menos de 1 mes de inaugurar”, escribió junto a una galería de imágenes que deja ver el restaurante con mesas de madera, un estilo fresco, juvenil, ideal para compartir unas bebidas y una cena entre amigos, o en familia.

Pero este no es el primer vistazo que da a su plan gastronómico. En una oportunidad compartió un clip de ella pintando parte de las instalaciones de “GPBurger”. “Aquí estamos avanzando con #GPBURGER le di mi toque especial a la pared jajjajajja qué tal les parece?”, se lee al pie de la publicación.

Gabriela Pazmiño cree en la reinvención

“No entendía mucho al principio, me cuestionaba, yo le decía a Dios por qué pasan circunstancias en mi vida que no deberían de estar pasando… Pero ¿sabes qué?, cuando pasa el tiempo y te das cuenta de que Dios tiene grandes propósitos para tus hijos, te das cuenta de que realmente la tormenta que estabas pasando era parte del proceso”, declaró Pazmiño en una entrevista con “El Universo”.

“Hubo un cambio muy importante en nuestras vidas. Yo tengo estatus de refugiada política, mi esposo es asilado, y tener esa paz y tranquilidad, de que estoy tranquila acá, me generó esa paz familiar en todo el sentido de la palabra. Y Dios fue abriendo estas puertas. ¿Cuándo en mi vida me iba a imaginar que yo me iba a internacionalizar?”, explicó la presentadora sobre su nueva vida en Panamá.