Mayra Jaime felicita a Emilio Pinargote por el anuncio del embarazo de su esposa

El presentador Emilio Pinargote dio a conocer la noticia del embarazo de su esposa y ya muchos colegas comenzaron a pronunciarse al respecto. Mayra Jaime no podía dejar pasar la ocasión para felicitar y aclarar su postura, después de que este la “atacara” por decir que demandaría a todos los portales web que publicaran fotos de su bebé sin su autorización.

“Afortunadamente ya pasaron esas semanas de riesgo y pudieron hacer pública la noticia. Felicitaciones, yo no tengo problemas con nadie, si me toca dar un tema que no me parece lo voy a decir. En este caso me parece maravilloso. Un bebe viene a reforzar ese matrimonio, ese amor que se tienen”, afirmó Jaime durante la entrega de la noticia en el programa “Agárrate” junto a Tábata Gálvez.

El día 04 de agosto Emiliano dio la buena nueva durante la transmisión de “De Boca en Boca” y aseguró: “Estoy feliz, estoy contento porque la cigüeña ha llegado a nuestra vida junto con Gaby. Es nuestro tercer hijo dentro de este maravilloso matrimonio que viene a complementar media docena… Mis hijas están muy felices. Martina está peleando con Isabella, que si es niña o niño, quieren hacer el gender revel”.

Emilio Pinargote aconsejó a Mayra Jaime “Ser y parecer” como figura pública

Luego de que Jaime afirmara que demandaría a todos los medios de farándula que publicaran fotos de su bebé sin su autorización, Emilio decidió enviarle un contundente mensaje. “Si no quieres que te saquen ninguna página, ningún programa estás en todo su derecho… pero entonces no la subas a tus redes sociales”.

“Siendo una persona mediática, es evidente que van a agarrar la fotografía y la van a subir. Uno tiene que ser y parecer… Si yo no quiero que nadie vea a mi hijo no lo pongo en redes sociales”, continuó la estrella de televisión.