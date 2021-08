Mayra Jaime invita a Emma Guerrero se una mujer “de palabra”

Una emprendedora encendió las redes sociales en contra de Emma Guerrero, tras compartir la conversación en la que la actriz no quiso cumplir con el pago de un canje que realizó. En medio de la polémica, la estrella se pronunció alegando que la chica que le ofreció el producto la trató de forma “grosera” para que le pagara el canje publicitario.

Ahora Mayra Jaime también alza su voz para opinar al respecto diciendo “si tu quedas en algo, sea cual sea las condiciones en las que recibiste el producto, tienes que hacerlo”. Además alegó, “yo la entiendo el punto de que se demoró porque ahora es mamá y está con lo del negocio, no tiene tiempo, a mi me ha pasado… pero aquí es cuestión de palabra”.

Mayra continuó defendiendo el punto de la palabra como compromiso. “Si tu como talento a ti te dieron un chupete, tu dijiste que ese chupete lo ibas a subir lo tienes que subir… si tu dices no no lo quiero porque mi perfil no maneja canjes es aceptable… pero la palabra es la palabra y punto”.

Emma Guerrero es acusada de “mala paga”

La emprendedora que le entregó unos lentes a Emma hizo pública la conversación en la que la actriz la tildó de “ridícula” y se negó a cumplir con las publicaciones correspondientes al canje realizado. Si bien aclara que este accesorio era para un personaje, la negociación inicial era un intercambio de producto por publicidad en redes sociales.

Emma está, por otra parte, disfrutando de las mieles de la maternidad tras dar a luz a Luciana. Incluso ya disfruta de sus talentos para grabar TikToks y recordó que está por cumplir sus primero cinco meses. “Jola!! Les presento al pana rabbit 😍 😂😂 Lu está próxima a cumplir 5 meses 😮 cómo pasa el tiempo 🤕”.