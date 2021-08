Mayra Jaime invita a Toño Abril a no “generar ese tipo de contenido” si no quiere sentirse atacado

Toño Abril se defendió y Mayra Jaime vuelve al pie del cañón para apuntar contra él. Esta vez la presentadora de “Agárrate” aclara que no menosprecia el trabajo del ex chico reality, pero que acepta el haberlo atacado por apoyar los comentarios de Carlos José Matamoros en contra de los programas de farándula online.

“¿Dónde yo dije que está mal vender pollo? ¿Dónde yo dije que era malo su pollo? Le atacó directamente, y sé que se siente aludido, ofendido, porque le dije que está tratando de sonar en las redes sociales…. No importa como me conocen a mí, no hablábamos de mi, estábamos hablando de ti y tu postura de apoyar a Carlos José Matamoros atacando a los medios de farándula”, declaró Jaime.

“Si no quieres que te mencionen, si no quieres que digan nada de ti, no generes ese tipo de contenido en redes sociales… No me he metido con tu trabajo, y en algún momento me diste canje. Me dijiste ‘maestra cójame un pollito porque necesito publicidad’ y te lo acepté”, continuó explicando Mayra frente a las palabras de Toño.

Toño Abril se sintió atacado y respondió a Mayra Jaime

Antes de Toño “atacar” en defensa propia, Mayra había dicho: “Si no te resultó poner tu foto… no te sirvió retractarte, no te dieron cámara por eso. Porque lo que quieres es figurar en este momento y necesitas defender a alguien que tal vez ni siquiera te conoce… ¿Quieres promocionar pollos? Manda más canje”.

"Lo que quiere es figurar y promocionar los pollos" 🐔🍗 Mayra Jaime no se queda callada y responde a Toño Abril

Toño tomó su Instagram y escribió: “Primer punto, si yo necesitaría de cámaras hace rato hubiera aceptado miles de entrevistas que me han pedido, pero hay un diferencia muy grande en decir que estas PEGADO O ESTÁS EN LA TELEVISIÓN cuando solo hablas para destilar veneno y cosas sin sentido… OJO no vendo POLLO 🐔 VENDO EL MEJOR POLLO DE GUAYAQUIL. Y tu lo sabes por que lo has probado”.