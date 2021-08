Luego de 27 años de la llegada de ‘Friends’, el elenco lanzó su primera línea de ropa. ¡Nostálgicos diseños!

Los actores de la icónica serie de comedia, Friends, se asociaron con “Represent” para finalmente lanzar al mercado la aclamada línea de ropa

Tras casi tres décadas del lanzamiento de “Friends”, llegó un momento muy esperado por los fanáticos de la amada serie y lo mejor de todo es que el maravilloso proyecto tiene fines benéficos.

“Represent” es un estudio de moda con sede en Manchester que se especializa en diseñar ropa y calzado con licencias. El lanzamiento de la primera colección oficial de “Friends” ha causado revuelo entre los fanáticos. Aunque pasaron muchos años para que esta iniciativa tomara curso, llegó justamente en el momento en el que los fanáticos tienen los sentimientos a flor de piel luego del esperado estreno de “Friends The Reunion”.

Jennifer Aniston fue la primera del elenco en compartir con sus casi 38 millones de seguidores la gran noticia. La actriz que encarna el papel de Rachel publicó una fotografía en la que está usando una sudadera morada con una ilustración de Monica estampada con su icónica frase “I know”. Además, no pasó desapercibida la gorra la recodada frase “We´re on a break” (Nosotros no estamos en un descanso).

“Me emociona mostrarles algunas de las piezas de la primera colección de merchandising de Friends. La mitad de mis beneficios de este lanzamiento limitado van a beneficiar a Americares, una organización que amo que se encarga de dar alivio; cuidado de la salud mental y ayuda médica a las comunidades e individuos afectados por la Covid-19”, escribió Jennifer en la publicación.

Una de las cosas que más llamó la atención es el hermoso color de las piezas – Foto: Instagram @jenniferaniston

La primera línea de ropa oficial de “Friends” será de edición limitada. La maravillosa propuesta brinda prendas de ropa con detalles alusivos a cada una de las temporadas de la serie. Sin embargo, este primer lanzamiento fue enfocado en la primera y la tercera y solo estará disponible a la venta solo por un mes a través de la página web de Represent.

Por otro lado, Courteney Cox también compartió la información con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. La actriz lució una camiseta blanca con una ilustración de los seis amigos con la famosa fuente de la intro detrás. Además, el diseño va acompañado de la frase “I’ll be there for you” (Estaré ahí para tí); el nombre de la canción que a todos los fanáticos de la serie les eriza la piel.

“La mitad de las ganancias de este lanzamiento limitado van a beneficiar a EBMRF, una organización sin fines de lucro basada en los Ángeles que está muy cercana a mi corazón. Está dedicada a concienciar y recabar fondos para la epidermólisis ampollosa; una enfermedad genética poco conocida que debilita la piel”, comentó Courteney en la publicación.

Courteney Cox le dio vida a Monica Geller a lo largo de 10 temporadas – Foto: Instagram @ courteneycoxofficial

Sin embargo, Lisa Kudrow no se quedó atrás y posó con una camiseta negra con la famosa frase de Ross Geller “We were on a break!”. Además, la actriz encargada en darle vida a Phoebe Buffay expresó su emoción al compartir la primera colección que lleva plasmado algunos momentos y líneas del programa.

Foto: Instagram @lisakudrow

Matthew Perry no solo promocionó una camiseta azul con su propia frase “Tienes que detener el bastoncillo cuando opone resistencia”. Además, el actor hizo su propio negocio con Represent; quienes crearon una línea de su personaje, Chandler Bing.

Foto: mattyperry4







David Schwimmer no abandonó el romanticismo de Ross Geller y lució una camiseta negra con una ilustración de su personaje junto a Rachel Green a punto de besarse con la palabra “Lobsters” (langostas) debajo. Es más, ¡cómo olvidar la confusa explicación de Phoebe en la que le dice a Ross que Rachel es su “lobster” y aunque muchos pensaban en comida al ver el capítulo; para Phoebe significaba alma gemela!

Foto: Instagram @_schwim_



Por último, pero no menos importante Matt LeBlanc, compartió una fotografía disfrutando de su taza con una imagen alusiva a uno de los capítulos más recordados de “Friends”, cuando Joey se coloca toda la ropa de Chandler. “Could I be wearing any more clothes?” (podría estar llevando más ropa”, es la frase que acompaña el diseño de Joey con un montón de capas de ropa.

Foto: Instagram @mleblanc

Con información de Vanitatis

