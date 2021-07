Elton John critica al rapero DaBaby por declaraciones homófobas

Sir Elton John se pronunció en contra del rapero DaBaby por alimentar el “estigma y la discriminación” sobre la homosexualidad y el VIH. DaBaby hizo los comentarios mientras actuaba en un festival estadounidense, diciéndole a la audiencia que sostenga sus teléfonos en el aire a menos que tuvieran VIH o fueran hombres homosexuales que tuvieran relaciones sexuales en aparcamientos.

Sir Elton, quien fundó la fundación benéfica Elton John AIDS Foundation en 1992, y escribió en Instagram: “Nos ha sorprendido leer sobre la desinformación sobre el VIH y las declaraciones homofóbicas hechas en un reciente programa de DaBaby. Esto alimenta el estigma y la discriminación y es lo contrario de lo que nuestro mundo necesita para combatir la epidemia de sida”.

Elton agregó: “La desinformación sobre el VIH y la homofobia no tienen cabida en la industria de la música. Debemos acabar con el estigma en torno al VIH y no propagarlo. Como músicos, es nuestro trabajo unir a la gente. Cualquiera que haya sido víctima del SIDA / VIH tiene derecho a estar molesto, lo que dijo fue insensible a pesar de que no tengo intenciones de ofender a nadie”.

Otros artistas apoyan la postura de Elton John

Según los informes, el rapero le dijo a la multitud la afirmación incorrecta de que el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual matan en cuestión de semana. Dua Lipa, que ha colaborado anteriormente con DaBaby, también criticó sus comentarios. Ella escribió en Instagram: “Estoy sorprendida y horrorizada por los comentarios de DaBaby. Realmente no reconozco esto como la persona con la que trabajé”.

El rapero también ha sido descartado por el minorista de moda en línea Boohoo, con quien tenía un trato de ropa: “BoohooMAN condena el uso de lenguaje homofóbico y confirma que ya no trabajaremos con DaBaby. La diversidad y la inclusión son parte del ADN de boohoo Groups y nos enorgullecemos de representar a los diversos clientes a los que servimos en todo el mundo. Nos mantenemos al tanto y apoyamos a la comunidad LGBTQ+, y no toleramos ningún discurso de odio o discriminación en ninguna forma”.