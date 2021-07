Tábata Gálvez se burla de Karen Minda por su “drama” en medio de batallas legales

La presentadora Tábata Gálvez ha hecho muestra de sus artes teatrales una vez más, y esta vez para remedar a Karen Minda. Dramatizando sus declaraciones, en el programa “Agárrate” la comentarista dijo “Voy a decir como ella habla: ‘no estoy de acuerdo con lo que me están inculpando’. Así dice ella”, sin contener su risa.

Recordemos que Karen fue arrestada el pasado 14 de julio, al ser acusada de maltratar a su sobrino Ernesto Velásquez Minda. “No puede volverse a acercar a mi familia… feliz y tranquilo porque sé que desde este momento no vamos a sufrir ninguna represalia… Tengo la tranquilidad emocional que no voy a sufrir más abusos de esta señora”, declaró Ernesto a la prensa.

Por su parte, Tábata reveló que ella y Karen no son amigas, que la conoce “de lejos”. “La conozco como conozco a… es que no tengo amistad con ella”, además invitó a que espera que no se vaya por las ramas en su derecho a réplica en las pantallas de “Agárrate”, el programa de farándula para el que trabaja junto a Mayra Jaime.

Tábata Gálvez es una mujer “empoderada”

En otro orden de ideas, Tábata aprovechó hace unos días para dejarle un mensaje a los “hates” que la critican en las redes sociales. “Si no te gusta es sencillo. ¿No te gusta? No me veas, ¿no te gusta lo que digo? No me sigas. Si te gusta, aplaude… si no te gusta y estás en tu derecho de decirme ridícula y todo lo que quieras… pero espera el vuelto”.

Esta declaración se dio luego de que afirmara que “hubo par de comentarios que sí me afectaron, porque no puedo creer que haya tanto odio en un ser humano… de mujer a mujer… Yo me siento rica, exitosa, una mujer empoderada… no me voy a dejar j#%$ por nadie. A estas alturas del partido”.