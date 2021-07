Arianna Mejía le responde a Douglas Bastidas por dudar de su embarazo

El embarazo de Arianna Mejía ha removido algunas cenizas. Douglas Bastidas se pronunció por el “show de la vida de Arianna”, confirmando sus dudas con respecto al estado de la presentadora de farándula. “Estoy cansada como mujer de que opines de mi vida… me da pena por la novia que tienes al lado y sigue hablando de mí”, declaró Mejía frente a las cámaras de “De Boca en Boca”.

La rubia continuó: “Tantos años que no estoy con ese hombre y él sigue asegurando o afirmando cosas que no sabe. ¿El fue el colchón o la seda que envolvió esos dos cuerpos para formar el bebé?… Los hombres cuando uno los deja se ponen como a la defensiva… me da coraje que él opine… me da repugnancia”.

Recordemos que Douglas abrió las puertas de su local y estaba complacido de volver a presentarse sobre el escenario. Cuando la reportera Silvana Torres le sugirió la noticia del embarazo de Ariana, el músico dijo: “Yo la verdad no sé nada de ella desde hace mucho tiempo… no me interesa su vida. Como ser humano me alegra que le vaya bien pero nada más, me estoy enterando por ti”.

Arianna Mejía asegura que no “juega” con la vida de nadie

Dentro de las declaraciones sobre las opiniones de Bastidas, la Veneno Torres le sugirió a Arianna si su embarazo era una mentira, a lo que sin titubear le respondió: “Silvana me parece bajo de tu parte que me preguntes eso… Y yo no juego con la vida de absolutamente nadie, ni con mi vida personal en sí, ni con mi embarazo… De aquí a unos cuatro meses se me notará una pancita”.

Días antes, Arianna había declarado “estábamos en casa de Carlos José Matamoros, él es un muy buen amigo… me dijo ‘te vas a chocar’ y me choqué, vas a estar embarazada. Me la hice porque tenía retrasos, me sentía mal… él estaba de viaje, volvió y le dije ‘vamos hacerme una prueba porque me siento mal’ y salió positiva”.