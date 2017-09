Douglas Bastidas: El mundo de la música se vive en 'singles'

En estos últimos 15 años llegan a mi mente los recuerdos con Tranzas, grupo en el que estuve unos cinco o seis años. El resto de mi vida musical fue como solista.

Fue una transición y representó una época muy bonita. Hemos vivido el cambio de la industria. Hace 15 años todavía había la venta de discos y existían las disqueras. Ahora ya todo se centra en internet. Eso ha cambiado mucho la manera de vender música, de presentarla, y el desarrollo de nuevos artistas.

En esta época, el internet es una herramienta poderosa para entregar trabajos con poco presupuesto y al mundo entero. Ya no hay tantos filtros y eso es interesante para la música y para los artistas que antes no conocíamos.

“En otros tiempos, el artista tenía proyectos. Ahora se enfocan en los ‘singles’, que son de consumo más rápido. Ya no se hacen los discos”.

En los discos, cuando Tranzas salió, no teníamos nada en moda, nosotros la generábamos. Figurábamos desde Ecuador un estilo, no nos lo imponían desde afuera. Hoy por hoy sí hace falta que haya artistas ecuatorianos más arriesgados, imponer algo nuevo y no caer en facilismos.