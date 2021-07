Simón Mora rompe en llanto durante una transmisión en vivo ¿por Grace Castro?

El ex chico reality Simón Mora está pasando el trago amargo de su separación. Tras su ruptura con Grace Castro, el joven se conectó a un en vivo en su perfil social y al escuchar una balada romántica no contuvo sus lágrimas. Este llanto hizo que todos los espectadores especularan que estaba “despechado” y que lloraba por su ex pareja.

Recordemos que Grace declaró hace unos días que “sí, yo me quiero divorciar”. Dieter Hoffmann, presentador del programa “Fuull Farándula” quiso saber si se trataba de una infidelidad, y la artista respondió “creo que es más fuerte… la infidelidad no se ha dado en nuestra relación, pero el tema de desconfianza si es más fuerte y más feo. Porque no es posible que estés con una persona que desconfía de ti”.

Grace continuó: “Tú das todo por esa persona para que vengas y escuches ‘no que estás haciendo esto’, y la relación se vuelve tóxica”. Dieter preguntó si le había dado motivos a Simón para esta “inseguridad” y Grace respondió: “Motivos no he dado ninguno, lo que sí puedo decir es que cada ladrón juzga por su propia condición. No sé si él estuvo haciendo algo, que probablemente pensaba que le haría lo mismo pero no soy ese tipo de persona.

Grace Castro continúa su camino sin Simón Mora

Al conocer la riña entre Arturo León y Mayra Jaime, Grace aseveró que “eso es ya meterse muy personal… Decirle patán y esas cosas por un video que a él le mata de risa y ella amargándose por gusto”. Frente a la prensa, la ex chica reality asegura que la presentadora de farándula no debería darse “mala vida” por un clip que ni alude a su experiencia.

“Que vivan relajados… yo no estoy diciendo que no sea metiche, sino que no se haga mala cabeza por gusto, y peor cuando ellos se llevaban bien”, concluyó Grace en el clip capturado por las redes sociales. Por otra parte, Joselyn Encalada también sugirió que “si a ti no te cae algo no tienes porqué sentirte aludida. No tiene porqué afectarte… Cada quien sabe lo que hace y deja de hacer, a quién le ha entregado o no le ha dado”.