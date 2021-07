Dieter Hoffmann arremete contra Mafer Pérez y asegura que no es una mujer “digna”

El presentador del espacio “Fuull Farándula” arremetió contra la rubia Mafer Pérez con un contundente mensaje. Dieter Hoffmann aseveró que la conductora de “De Casa en Casa” se dio a conocer en la farándula por “quitarle” el novio a “La Bomba”, Adriana Sánchez, y que si bien esto es pasado, es un historial que todos conocen y por el que no puede hacerse llamar “digna”.

“Mafer Pérez a ti se te conoció de otra manera en la farándula, eso no se puede olvidar. Eso es un pasado, sí… que como se te vinculó, si supuestamente estaba con tal persona, que le quitaste la relación a alguien… a Adriana Sánchez “La Bomba”, comenzó diciendo Hoffmann en una de sus más recientes transmisiones de “Fuull Farándula”.

Dieter continuó: “No me parece que ahora te vengas a tildar de digna porque digna no eres… una mujer digna es simplemente es vivir su vida amorosa para uno, no exponerlo… Está bien que lo quieras gritar a los cuatro vientos cuando estás enamorada, pero hasta un cierto punto, porque hoy por hoy mira cómo te comentan y te critican”.

Mafer Pérez se enfoca en su maternidad

Hasta el momento Mafer no se ha pronunciado respecto a las palabras de Dieter, quizás por su mayor foco está en su hija. Hace unos días afirmó que su relación con Brayan de la Torre se basa en ofrecerle lo mejor a su hija Alaia Isabella. “Estoy viviendo la etapa más maravillosa de mi vida… ser madre te cambia todo”, comenzó diciendo la estrella de “De Casa en Casa”, aseveró.

“Me siento feliz, me siento completa… qué bueno que su papá sea su papá, y comparta tiempo con la niña… Y cuando tu la ves sonreír, mira yo no necesito nada más en la vida, de que ella sea feliz… Cuando una madre o un padre realmente ama a su hijo va a poner primero su integridad y su felicidad”, concluyó la estrella de TC Televisión al espacio “De Boca en Boca”.