Mafer Pérez habla de su relación con el padre de su hija Brayan de la Torre

La presentadora Mafer Pérez conversó con Silvana Torres, reportera de “De Boca en Boca”, sobre la relación amistosa que mantiene con Brayan de la Torre por el bienestar de su hija. “Estoy viviendo la etapa más maravillosa de mi vida… ser madre te cambia todo”, comenzó diciendo la estrella de “De Casa en Casa”.

“Me siento feliz, me siento completa… qué bueno que su papá sea su papá, y comparta tiempo con la niña… Y cuando tu la ves sonreír, mira yo no necesito nada más en la vida, de que ella sea feliz”, afirmó Pérez con una sonrisa admirable al hablar de la pequeña Alaia Isabella. “Cuando una madre o un padre realmente ama a su hijo va a poner primero su integridad y su felicidad”.

Mafer aseveró que “quizás Brayan y yo no somos los mejores amigos del mundo. Pero ahora sí tenemos una relación muy amable, muy amena, que es lo más importante para la niña”. No cabe duda que la presentadora de TC Televisión ha proyectado maduramente su relación paternal, y disfruta cada paso en el crecimiento sano de su tierna beba.

Mafer Pérez reveló íntimos detalles a Mariela Viteri

En una amena conversación con Mariela Viteri, para “Cocinando con Mariela”, Mafer confesó a “qué edad perdiste la virginidad”. Como los nervios no dejaron que la presentadora respondiera la consulta, la reformuló a “¿por dónde eres virgen?”. Mafer giró su mano hacia su parte de “atrás”. “Si algún día me caso, no quiero llegar con las manos vacías y todo usado… ‘no tengo nada para mi esposo’. ¡No! Algo es algo… tenía 18 cuando perdí la virginidad”.

Por otra parte, en esta entrevista no perdió la oportunidad de hablar sobre hija y el cambio que dio su vida para bien. “Desde que yo tengo a mi hija me siento tan completa y realizada que te juro que no me hace falta nada… solo que Dios me convierta en una mujer más amable, más sabia y en una buena madre”.