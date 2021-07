Willow Smith afeitó su cabello durante un concierto al interpretar ‘Whip My Hair’

¡Sí! Como lo leíste en el título, Willow Smith se afeitó la cabeza durante una interpretación de su canción de 2010, “Whip My Hair”. El nuevo álbum de Smith, “Lately I Feel Everything”, fue lanzado el viernes 16 de julio (AQUI), y la artista celebró con un concierto producido en Facebook Watch. El set de casi una hora de duración concluyó con una llamada a su primer sencillo, reimaginado en una canción de punk rock similar a su nuevo estilo musical.

“Mi canción favorita en el set en este momento solo por cómo se siente cantar probablemente tendría que ser ‘Whip My Hair’, dijo la hija de Will Smith y Jada Pinkett-Smith, en el video. “Esta va a ser mi tercera vez en mi vida afeitando mi cabeza. Siempre me estoy afeitando la cabeza en momentos monumentales de mi vida en los que las cosas realmente están cambiando y este es definitivamente uno de esos momentos”, agregó.

En las imágenes, Smith se alejó del micrófono mientras la banda tocaba el instrumental “Whip My Hair” y se sentaba en una silla en el escenario. Luego, gradualmente se afeitó el cabello de Smith hasta que la cantante de “Transparent Soul” lució un corte de zumbido. Smith se cortó el cabello por primera vez en 2012 durante la gira Whip My Hair, sorprendiendo a su padre en el proceso.

Willow Smith hizo que su madre siguiera sus pasos

Smith convenció a su madre de que también se afeitara la cabeza “porque era hora de soltarse”. Durante un episodio de mayo de “Red Table Talk”, Willow reveló a su madre y abuela que luchó cuando era niña cuando “Whip My Hair” debutó por primera vez. Ella dijo que practicó la autolesión después de que la canción se convirtió en una sensación.

“Perdí totalmente mi cordura por un momento. Nunca hablo de eso porque fue un punto tan corto y extraño en mi vida, pero tienes que salir de él”, dijo Smith. “Honestamente sentí que estaba experimentando tanto dolor emocional, pero mis circunstancias físicas no reflejaban eso”.