Will Smith inspira al cantante de los Backstreet Boy, Nick Carter, a lucir en forma tras ser papá

Después de la reunión de “Back-Sync”, Nick Carter le dio el crédito a Will Smith por inspirarlo a centrarse en su autodenominado “papá bod”. Durante un episodio de TVTalk en Instagram Live, Nick afirmó está priorizando su bienestar físico en los últimos tiempos. “¡Estoy trabajando en mi papá bod!… Vi a Will Smith, el desafío que estaba haciendo y cómo ese bod lo llevó a través del COVID. Estuve tan cerca de mostrar cuánto peso gané durante la pandemia”.

El régimen de Nick requiere que el cantante se tome un poco de tiempo lejos de su vida en casa. “Tengo que volver al gimnasio, así que estoy tratando de encontrar una manera de delegar mi tiempo en casa con los niños, pero al mismo tiempo no quiero ser egoísta”, dijo Nick. “Quiero estar ahí para ellos, pero tengo que dedicar un poco de tiempo para mí. Esas son las cosas en las que estoy trabajando, personalmente”.

Nick y su esposa se convirtieron en padres por tercera vez en abril de 2021, y cuando nació Pearl tuvo complicaciones, incluyendo problemas respiratorios. Ahora, Nick está en paz: “Tengo 2 niñas y van a tener una edad cercana, así que podrán jugar juntas y Odín es un poco mayor y está empezando a ir a la escuela… Así que creo que todos van a ser los mejores amigos y estoy muy feliz por ellos”.

Nick Carter participa en la reunión “Back-Sync”

En honor al Mes del Orgullo, Nick se asoció con AJ McLean, y los miembros de NSYNC, Lance Bass y Joey Fatone, para recaudar fondos para la caridad en Bingo Under the Stars a beneficio de Mission Tsuki y The Trevor Project.

Y aunque esto ocurrió en vísperas del Día del Padre, la ocasión más especial del cantante ocurrió el 20 de junio cuando los dos hijos mayores de Nick le hicieron tarjetas caseras especiales que capturó en Instagram. “De esto se trata. Amo a mis bebés. #happyfathersday”, escribió Nick.