¿Ariana Mejía embarazada? La conductora confirma estar enamorada y feliz con la noticia

La relación de Ariana Mejía va viento en popa, y confirma haberse realizado una prueba de embarazo durante su primer mes de relación. “Yo estoy enamorada, estoy contenta… estoy en la etapa de ilusión de que me trata bonito, espero que todo se dé”, comenzó afirmando la presentadora de farándula a la prensa.

La reportera Silvana Torres abordó a Iván, la pareja de Ariana, sobre la prueba de embarazo y este respondió: “Salió una prueba positiva, pero tiene que revisarla la doctora”. Ariana comentó que todo comenzó en casa de Carlos José Matamoros, “él es un muy buen amigo… me dijo ‘te vas a chocar’ y me choqué, vas a estar embarazada. Me la hice porque tenía retrasos, me sentía mal… él estaba de viaje, volvió y le dije ‘vamos hacerme una prueba porque me siento mal’ y salió positiva”.

Al momento de que Silvana hiciera referencia a las posibles críticas que iban a recibir por el poco tiempo que tienen juntos, y que ya estuviera embarazada “a la primera”, Mejia aseveró que “yo no lo conozco recién de ahora, tengo un mes saliendo con él, sí, pero no lo estoy conociendo.. es diferente. Lo conozco hace tiempo, y recién le estoy dando la oportunidad de ser mi enamorado”.

Ariana Mejía defiende su nueva relación

La conductora reveló que la ex pareja de su novio, Ariana Bucaram, le había escrito pidiendo explicaciones. “Comenzó a reclamarme, que desde cuando estaba con él… Prefiero evitar ese tipo de problemas…. Estoy en paz conmigo misma… Nadie tiene que molestarse por mi relación porque yo no le he quitado el marido a absolutamente a nadie”, explicó Mejía a la prensa.

Pero no pudo contener su “impotencia” y tomó sus redes sociales para decir: “Haces las pendej”#$ pero esconde la mano… es como ‘ay no me quiero pelear con mi enamorado, pero si voy a prender un en vivo para hablar de Ariana’… ya pasaste por una relación, quedaste embarazada… y fue después de Iván… Eso terminó hace casi ya dos años”.