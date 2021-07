Yuleisy Coca se pronuncia indignada porque se filtró el divorcio de Carolina Jaume

El divorcio de Carolina Jaume y Allan Zenck fue comidilla esta semana, y la presentadora Yuleisy Coca se pronunció al respecto, y a favor de la pareja. “Cómo pueden dejar que se filtre un papel que ni siquiera ellos que son los protagonistas lo han publicado”, comenzó diciendo la conductora de “Fuull Farándula” arremetiendo contra las autoridades que no controlan el manejo de la documentación.

“¿Por qué las autoridades permiten algo como esto? Si es algo personal… ¿por qué dañar? Ustedes creen que un divorcio es fácil? Obvio que no, para ninguna de las dos partes… Es feo que uno como figura pública no haga esto mediático y venga un tercero y filtre esto… yo si creo que deben tomar medidas legales”, continuó alegando Coca en medio de la polémica. Para finalizar aseveró, “somos figuras públicas, pero no somos payasos”.

Esta no es la primera vez que Coca asume una postura firme a favor de sus compañeros. Hace unos días, cuando José Urrutia aseguró que no sube fotos de sus hijos, la conductora apoyó su decisión por el respeto a su privacidad. “En este caso yo lo apoyo porque si él no quería subir fotos está bien y está en su derecho, son sus hijos y hay mucha gente que no mide sus comentarios”, dijo la pelinegra.

Yuleisy Coca también se defiende en la cocina

En el episodio final de “Cocinando con Mariela”, Evelyn Calderon y Yuleisy Coca fueron las “chef” de la noche para conquistar el paladar de Jonathan Vélez, dueño del restaurante Patacón Republic. Avanzando el programa, Yuleisy está en su ardua trabajo de cocina con los ingredientes, y dijo “yo pedí chicharrón. Tu no lo pediste, nada que ver que me quieran copiar”, en competencia contra La Coqueta.

Yuleisy estuvo presente con su hermana Yokasta Coca quien afirmó que como todas las familias, tienen sus diferencias. “chocamos mucho porque las dos tenemos un carácter fuerte”. Por otra parte, como dato curioso, la mamá de Evelyn estuvo presente para hacer equipo con su hija y aseguró que la estrellas amaba a Selena Quintanilla.